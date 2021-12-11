في أول رد لشيرين.. "ظلمتوا شخصاً بريئاً وظلمتوني"

بعدما اعتلت خشبة المسرح حليقة الرأس، ما صدم محبيها، وذلك في أول إطلالة لها منذ انفصالها عن زوجها، وهو ما دفع الفنانة شيرين إلى الرد على كل ما قيل بحقها بشأن سبب ظهورها هكذا.

وأوضحت في تغريد عبر تويتر متسائلة "ليه ميكونش لوك جديد؟.. ليه ميكونش تغيير؟.. ليه ميكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب؟".

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كما، أعربت عن اندهاشها من تأويلات الجمهور قائلة "ليه فرضتوا السيئ والأسوأ وظلمتوا شخصا بريئا وظلمتوني؟"، وذلك في إشارة إلى الأقاويل بشأن طليقها حسام حبيب، وكونه المتسبب فيما حدث.

واختتمت تغريدتها "أنا قوية بيكوا.. بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين"، لتطالب بشكل صريح الجميع بالكف عن الزج باسم طليقها في تلك الأزمة.

ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني..

انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) December 11, 2021

موجة من التصفيق

وكانت شيرين اعتلت المسرح حليقة الرأس، ما أشعل موجة من التصفيق بين الجمهور الذي أتى للقائها أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

لكنها استشعرت صدمة محبيها، فأرادت التخفيف على ما يبدو من وطأة المظهر الجديد، فراحت تمازح الجمهور قائلة: "إيه رأيك من بعد الجوازة التانية؟!!" في إشارة إلى طلاقها مؤخرا من حسام حبيب.

كما استدارت وخاطبت الموسيقيين قائلة: "لا تقولولي شعر ولا كوافير ولا هم بقى". وأضافت "ما فيش أحسن من كدا.. إحساس حلو قوي".

شائعات

يذكر أن العديد من الشائعات كانت لفت حياة صاحبة "جرح تاني" خلال الأسابيع الماضية، قبل أن تصدر بياناً الأسبوع الماضي تؤكد فيه انفصالها رسمياً عن زوجها. وقالت حينها إن الانفصال حدث "في هدوء تام"، نافية وجود أي خلافات بين الطرفين على الإطلاق.

كذلك شددت على أنها تكن لطليقها كل الاحترام، وطالبت الجميع باحترام حياتها الخاصة، وعدم نشر أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها.

إلى ذلك، أكدت أنها ستهب حياتها الآن إلى فنها وابنتيها مريم وهنا، خاصة أنها ابتعدت خلال الفترة الأخيرة عن جمهورها.