فيديو ثانٍ لشيرين حليقة الرأس: لا تقولولي شعر وكوافير وهم

مفعمة بالحياة والحيوية، أطلت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب على جمهورها بعد غياب، إلا أنها اعتلت المسرح حليقة الرأس، ما أشعل موجة من التصفيق بين الجمهور الذي أتى للقائها أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

لكن شيرين التي استشعرت صدمة محبيها، أرادت التخفيف على ما يبدو من وطأة المظهر الجديد، فراحت تمازح الجمهور قائلة: "إيه رأيك من بعد الجوازة التانية؟!!" في إشارة إلى طلاقها مؤخرا من حسام حبيب.

مادة اعلانية

كما استدارت وخاطبت الموسيقيين قائلة: "لا تقولولي شعر ولا كوافير ولا هم بقى". وأضافت "ما فيش أحسن من كدا.. احساس حلو قوي".

انفصال بـ"هدوء تام"

يذكر أن العديد من الشائعات كانت لفت حياة صاحبة "جرح تاني" خلال الأسابيع الماضية، قبل أن تصدر بياناً الأسبوع الماضي تؤكد فيه انفصالها رسمياً عن زوجها. وقالت حينها إن الانفصال حدث "في هدوء تام"، نافية وجود أي خلافات بين الطرفين على الإطلاق.

كذلك شددت على أنها تكن لطليقها كل الاحترام، وطالبت الجميع باحترام حياتها الخاصة، وعدم نشر أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها.

إلى ذلك، أكدت أنها ستهب حياتها الآن إلى فنها وابنتيها مريم وهنا، خاصة أنها ابتعدت خلال الفترة الأخيرة عن جمهورها.