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وفاة الممثل السوري محمد الشماط عن 85 عاماً

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محمد الشماط
الفنان محمد الشماط

وفاة الممثل السوري محمد الشماط عن 85 عاماً

دبي - العربية.نت

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أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، فرع دمشق، أمس الثلاثاء، وفاة الممثل محمد الشماط في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاما.

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إلى هذا، نعاه عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم تيم حسن وتولاي هارون وتماضر غانم ونديم شراباتي وسلاف فواخرجي.

ولد الشماط عام 1936، وبدأ مشواره من المسرح حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.

شارك في العديد من المسلسلات منها (حارة القصر) و(وادي المسك) و(طرابيش) و(مزاد علني) و(الخوالي) و(حارة خارج التغطية).

من أبرز أدواره "أبو رياح" في مسلسل (صح النوم) مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح، و"أبو مرزوق" في مسلسل (باب الحارة) بأجزائه.

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