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هدد وقذف لاعبة مصرية.. السجن عامين لممثل شهير

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أحمد فلوكس
أحمد فلوكس

هدد وقذف لاعبة مصرية.. السجن عامين لممثل شهير

دبي - العربية.نت

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أصدرت محكمة مصرية قرارًا بتأييد حبس الفنان المصري أحمد فلوكس في الحكم الصادر ضده لمدة عامين، الثلاثاء، بتهمة سب وقذف وتهديد لاعبة في منتخب مصر سابقاً ياسمين عزت.

وكانت محكمة استئناف القاهرة في مصر قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بحبس الممثل الشهير لمدة عامين، وإلزامه بدفع غرامة 200 ألف جنيه (نحو 12,709 دولار)، وكفالة 50 ألف جنيه (نحو 3,177 دولار) بتهمة سب وقذف ياسمين عزت.

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كما أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية قرارًا غيابيًا بسقوط الاستئناف المرفوع من الفنان المصري فى القضية المقامة ضده والمتهم فيها بسب وقذف سيدة الأعمال ولاعبة التنس السابقة، ياسمين عزت، وألزمته بالمصروفات.

وكانت سيدة الأعمال ولاعبة التنس السابقة ياسمين عزت قد أقامت دعوى قضائية ضد أحمد فلوكس تتهمه بالسب والقذف، والتعرض لعائلتها بالسوء دون وجه حق.

مطاردة.. وتشهير

من جانبه، أوضح أحمد الجندي محامي المجني عليها في تصريحات صحافية سابقة تفاصيل اعتداء فلوكس على موكلته، مشيرًا إلى أن الفنان اعتاد مطاردة موكلته، وهددها بالإيذاء، حتى إنه صدم سيارتها خلال مطاردتها، متابعًا أن أفعاله دفعت المجنى عليها إلى تحريك دعوى سب وقذف وتشهير، وتهديد بالإيذاء ضده، خاصة بعد واقعة الاعتداء بالضرب على فرد أمن في المجمع السكني التي تقيم به.

من جانبه، علق فلوكس على الحكم الصادر ضده، في يونيو الماضي، والذي أيدته المحكمة الاقتصادية في القاهرة، الثلاثاء الماضي، قائلًا: "مافيش بيني وبينها قصة، مش فاضي ليها ولا لغيرها، أنا راجل عائل، رجعت لزوجتي وابني، ولدي مسؤوليات، ومش فاضي، ومش بحب المحاكم، وأنا ابن ناس، أهلي مربيني".

وأكمل حديثه: "علاقتي بكل الناس طيبة جدًا، ومش بسعى إلى شهرة، ومش محتاجها ولا عاوزها، هي مش مذيعة، وهذه قضية شخصية مش هتكلم فيها دلوقتي، وإللي عاوز يعمل الشر بيعمله، ومتأكد من نزاهة القضاء المصري".

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