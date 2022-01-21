أصالة تكشف سراً: زوجي طلب مني قص شعري وطلباته أوامر

كشفت النجمة السورية أصالة نصري، تفاصيل جديدة عن علاقتها بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، والأزمات النفسية التي مرت بها.

وقالت في لقاء تلفزيوني عبر شاشة cbc، أنها وزوجها كانا أصدقاء منذ حوالي 15 عام، ولفتت إلى أن الشعور تحول في يوم واحد، وبدأ كل منهما يفكر في الآخر بشكل مختلف، موضحة أن أول شخص علم بفكرة الزواج كانت ابنتها شام.

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كما أكدت صاحبة "ما بقاش أنا" على أنها حرصت أن تتغير كثيرا بالتزامن مع ارتباطها بفائق حسن، وأكدت أنها تزوجت في اليوم التالي بمجرد أن طلب منها الزواج، كما أكدت أن زوجها هو من طلب منها قص شعرها، وأضافت: "هو اللي طلب مني أقص شعري وطلباته أوامر".

أدوية نفسية

كما أوضحت أصالة أنها عاشت الكثير من التفاصيل الصعبة في الفترة الماضية كانت أكبر من قدراتها وطاقتها، كما أكدت أنها لجأت لعدد من الأطباء النفسيين خلال الفترة الماضية، كما خضعت للعلاج بالأدوية لعدة أشهر، وأكدت أن تلك الأدوية قد أثرت عليها بشكل سلبي، خاصة وأنها قررت زيادة جرعة العلاج بدون استشارة الطبيب وهو ما تسبب في تعبها وعدم قدرتها على السير.

وأكدت أنها تزامنا مع عيد ميلادها قررت عدم تناول تلك الأدوية مجددًا لتصبح شخص آخر بعد أن تخلصت من آثارها الضارة على صحتها، وأوضحت أصالة أن هناك تفاصيل عانت منها في المواقف التي حدثت لها مؤخرًا، وبعدها قررت أن تغير من شخصيتها.

يذكر أن الفنانة السورية كانت أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، رسمياً زواجها من الشاعر الغنائي العراقي فائق حسن، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وأصالة كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، فيما وقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج طارق العريان، وأنجبت منه توأما هما آدم وعلي، لينفصلا في يناير 2020 بعد زواج دام 14 عاما.