وفاة مخرج "باب الحارة".. رحيل بسام الملا عن 66 عاماً

توفي المخرج السوري البارز بسام الملا في مدينة زحلة اللبنانية عن 66 عاماً بعد إخراجه وإشرافه على معظم أجزاء مسلسل البيئة الشامية الشهير "باب الحارة"، وفق ما أفاد مصدر في نقابة الفنانين السوريين وكالة فرانس برس، السبت.

ونعت نقابة الفنانين السورية الملا على صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة إن "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا".

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من جهتها قالت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين تماضر غانم لفرانس بس إن الملا توفي في مدينة زحلة بمنطقة البقاع شرق لبنان، "ويجري العمل على نقل جثمانه وتجهيز جنازته في دمشق"، مضيفة أنه "توفي بشكل طبيعي، وكان يُعاني من مرض السكري".

نبذة عنه

يذكر أن الملا ينحدر من عائلة فنية، فهو ابن الفنان الراحل أدهم الملا، وشقيقاه المخرجان مؤمن وبشار.

وبدأ الملا مسيرته المهنية كمساعد مخرج، ثم في الإخراج والإشراف العام. واشتُهر بإخراج مسلسلات البيئة الشامية، أبرزها مسلسل باب الحارة في أجزائه الخمسة الأولى بين عامي 2006 و2010، ثم تولى الإشراف العام على المسلسل في أجزاء لاحقة.

كما حقق "باب الحارة" الذي تدور أحداثه في إحدى حارات دمشق إبان الانتداب الفرنسي قبل نحو قرن من الزمن، نجاحاً عربياً كاسحاً خصوصاً في أجزائه الأولى، حتى استحال مرجعاً في أعمال البيئة الشامية.

كذلك يطلق زملاء الملا عليه لقب "أستاذ مخرجي دراما البيئة الشامية" بعد تحقيقه نجاحاً جماهيرياً واسعاً لمسلسلات قديمة، مثل أيام شامية، والخوالي، وليالي الصالحية.

يشار إلى أن وفاته شكلت صدمة لزملائه وأصدقائه في الوسط الفني، لا سيما أنه لم يكن يُعاني سوى من عوارض روتينية لمرض السكري.