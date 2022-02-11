لحّن لسميرة سعيد وهاني شاكر وغيرهم.. وفاة الموسيقار الموجي الصغير

غيب الموت الموسيقار المصري محمد أمين الموجي الذي عرف باسم الموجي الصغير بعد صراع مع المرض، حسب ما أعلنت شقيقته الدكتورة غنوة الموجي.

حيث رحل الموجي الصغير في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وكان من المقرر أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بعد أداء صلاة العصر، ولكنّ ظروفا طارئة تسببت في تأجيل الموعد، حسبما أعلنت شقيقته، التي أشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لدفن الجثمان فيما بعد.

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الموسيقار الراحل اكتسب لقبه من العندليب عبد الحليم حافظ، حسبما كشف من قبل، أن العندليب هو من اختار له الاسم، خاصة وأن الموسيقار الراحل كان يرغب في أن يكون اسمه الفني هو "الموجي محمد الموجي".

الموجي الصغير لحن ما يقرب من 500 أغنية، حيث تعاون مع كبار المطربين من بينهم أنغام ونقيب الموسيقيين هاني شاكر وسميرة سعيد ومحمد ثروت ومنى عبد الغني، كما كانت له العديد من المساهمات في الأغنيات الوطنية.

وهو من مواليد محافظة كفر الشيخ عام 1951، والتحق بكلية التربية الموسيقية ليتخرج منها عام 1980، وكان يعاني في أيامه الأخيرة من أزمات صحية بالقلب، بعدما أجرى جراحة قلب مفتوح، وكان يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة أخرى في القلب لعلاج ضيق الشرايين.

ونعت نقابة الموسيقيين بقيادة هاني شاكر الموسيقار الراحل، خاصة وأن النقابة كانت تقف إلى جواره في أزمته الصحية، كما أن هاني شاكر نقيب الموسيقيين تحمل تكلفة علاجه في الجراحة الأولى التي أجراها حسبما كشف الموسيقار الراحل في حوار صحافي قبل وفاته.

كما نعته وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بعد أن رحل الموجي وترك خلفه إرثا موسيقيا كبيرا.