جوزيف عطية: النجومية مريحة وليست كما يراها البعض

قال الفنان اللبناني جوزيف عطية إن أغنيته الأخيرة "منحكم عالناس" هادفة وتحمل رسالة وقضية "لأن الفنان يهمه تقديم رسالة من خلال أغنياته".

وأكد عطية في حديث مع "العربية.نت" أنه يحب أن يعالج قضايا اجتماعية من خلال فنه وليس فقط التركيز على الحب والغرام.

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كما قال إنه حين سمع أغنية "منحكم عالناس" للمرة الأولى كانت بمثابة "درس" له، فهي تتحدث عن "الأشخاص الذين يمتلكون نظرة للأمور مختلفة عن نظرتنا".

كما تحدث الفنان عن ألبومه الجديد الذي يتضمن 10 أغنيات جديدة، واحدة منها باللهجة المصرية وأغنيتين بـ"اللهجة البيضاء" (وهي نفس اللهجة التي نجح بها في أغنيته السابقة "ويلك")، مؤكداً أن الألبوم سيكون متنوعاً بين "الأغاني الراقصة وتلك الهادئة".

وكشف عطية أنه يحب كثيراً تقديم أغنيات باللهجة الخليجية وألبومه الجديد سيتضمن ذلك. كما وبعد صدور هذا الألبوم سيطلق أيضاً أغنيات منفردة باللهجتين الخليجية والمغربية.

وتطرق الفنان إلى الأغنية اللبنانية معتبراً أنها "وصلت لكل الدول العربية والدليل أنه هناك فنانين من دول الخليج والعالم العربي عموماً أصبحوا يقدمون أغنيات باللهجة اللبنانية كالفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي قدم مؤخراً أغنية "قد السما ما بحبك" ولاقت رواجاً كبيراً".

في سياق آخر، أكد عطية أنه وبسبب الوضع المتأزم في لبنان وجائحة كورونا تقلًصت الأعمال الغنائية وقلّت الإصدارات الفنية. وفي ما يخصّه، فقد علّق إصدار ألبومه الجديد لمدة عامين إلى أن أطلقه مؤخراً، كما أنه قلّص حفلاته الغنائية بسبب الوضع الحالي.

من جهة أخرى، أكد عطية وجود علاقة صداقة تربطه مع الفنان ملحم زين ومع الممثلة سيرين عبد النور. كما أكد أنه يحب الاستماع إلى العديد من الفنانين الذين ذكر منهم على سبيل المثال شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي.

وأخيراً قال عطية إن "النجومية مريحة إلى حدٍ ما وليست مزعجة كثيراً كما يراها البعض"، مؤكداً أنه يعيش حياته "بشكل طبيعي" حيث أن الشهرة لا تعيقه أبداً، حسب تعبيره.