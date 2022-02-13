حمو بيكا من المستشفى.. "حسبي الله في اللي كان السبب"

تعرض مؤدي المهرجانات المصري حمو بيكا، لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها لأحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لحمو بيكا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له وهو داخل المستشفى، أمس السبت، مُعلقة: "ادعوا لـ حمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب".

مادة اعلانية

جاء ذلك، بعد ساعات من ظهور الفنان الشعبي برفقة زميله حسن شاكوش، على قناة "أم بي سي مصر"، للحديث عن أزمة منعهما من الغناء، مساء الجمعة.

انهيار بالبكاء

وخلال اللقاء، انهار حمو بيكا باكياً، عند حديثه عن عدم حصوله على ترخيص بالغناء، ورسوبه المتكرر في اختبارات نقابة المهن الموسيقية المصرية، معرباً عن حزنه الشديد بسبب رفض قبول عضويته بنقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أنه يستعد لتحريك دعوى قضائية.

كما وجه بيكا رسالة لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر باكيا وقال: "بقول لنقابة الموسيقيين: اعتقوني لوجه الله، أنا قرَّبت أصرخ في الشارع من كُتر الظلم.. محدش حاسس باللي أنا فيه.. مش هدخل اختبارات نقابة الموسيقيين تاني".

كذلك، تابع "أنا مش صوت، أنا داخل بجمهور أنا راجل مؤدي، مش لازم يكون صوتي كروان عشان يدوني الكارنيه، أنا أي دولة عربية بتسمعني، مينفعش، ليا الجمهور دا كلو وحضرتك متصنفنيش".

المهن الموسيقية ترد

في المقابل، رد المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، الجمعة، على هجوم مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، قائلا إنه لم يجتز اختبارات اللجنتين الذي شارك من خلالهما، قائلا: "إزاي النقابة هتعند مع حمو بيكا وهو دخل مرتين اللجنة ويسقط".

وقال في تصريحات صحفية، "النقابة بتعمل لجنة للمطربين وحمو بيكا لم يجتز ولا لجنة من الاثنين الذي شارك بهم، يعني انت شخص داخل امتحان غناء من المفروض تكون داخل مجهز هتغني إيه، يعنى هتغني أم كلثوم أو غيرها، لازم تكون جاهز، ويدل على ذلك الكلام، الفيديوهات اللي عمال ينزلها على صفحته الخاصة وهو بيتمرن مع عدد من صناع الأغنية".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، كانت قد أصدرت في وقت سابق، قرارًا بمنع 20 من مطربي المهرجانات من العمل وإقامة الحفلات، من بينهم مؤدي المهرجانات حمو بيكا.