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جيني إسبر: الحرب السورية تركت أثرها على الدراما

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الممثلة السورية جيني اسبر

جيني إسبر: الحرب السورية تركت أثرها على الدراما

"الممثل المحظوظ هو من يأخذ فرصة ويثبت نفسه"

بيروت - فاطمة قنيبر

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كشفت الممثلة السورية جيني إسبر عن انشغالها هذه الفترة بتصوير عدد من المسلسلات، من بينها مسلسل عربي مشترك، سيكون من ضمن الموسم الرمضاني القادم.

جيني إسبر تتحدث عن شخصياتها الرمضانية ثقافة وفن جيني إسبر تتحدث عن شخصياتها الرمضانية

وفي حوار مع "العربية.نت"، شددت إسبر على أن الحرب في بلادها أثرت إلى حد كبير عى سياق الدراما فيها.

وأضافت أن قطاع الدراما كان من أكثر القطاعات تأثراً بما حدث في البلاد طيلة 11 عاماً، إلى جانب تواجد نخبة كبيرة من الفنانين خارج سوريا، ومعهم المخرجون والكتاب.

كما رأت أن هناك ممثلين سنحت لهم الفرصة للعمل مع شركات إنتاج لبنانية معروفة، ما جعل أعمالهم تعرض على أهم المحطات العربية.

وعن الممثل المحظوظ، رأت إسبر أنه هو من يأخذ فرصة ويثبت نفسه.

"نحت بالصخر"

أما عن مسيرتها الفنية، فاعتبرت جيني أن مشوارها مع التمثيل كان متعباً، فكانت كمن "ينحت في الصخر".

وأكدت أنها قاتلت كثيراً لتتواجد على الساحة الفنية لتبقى موجودة في الدراما، وفق تعبيرها.

3 صور

ورأت أنه لا توجد حرفة صناعة نجم عند المنتجين في سوريا، مع العلم أن فيها موهوبين ووجوهاً مهمة وجديدة.

إلى ذلك، اعتبرت أن الدراما الأقوى على الساحة اليوم هي الدراما المصرية، ويعود ذلك لأهمية وحجم الأعمال المُشاهدة، كما أنهم يتطورون بسرعة ويعملون بحرية كبيرة ، "لذلك أرفع لهم القبعة"، كما ختمت حديثها.

يذكر أن إسبر تتواجد حالياً في عمان لتصوير مسلسل "جلطة" في موسمه الرابع، وعمل لبناني آخر في بيروت بعنوان "بيوت من ورق".

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