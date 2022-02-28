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رسالة غامضة من طليقة أحمد الفيشاوي: "لن أغفر لمن عذبني"

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أحمد الفيشاوي وطليقته ندى - صورة أرشيفية خلال حضورهما مهرجان فني

رسالة غامضة من طليقة أحمد الفيشاوي: "لن أغفر لمن عذبني"

دبي - العربية.نت

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نشرت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة غامضة عبر حسابها الشخصي "إنستغرام"، أعلنت فيها اعتزال مواقع التواصل، بشكل مؤقت.

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وكتبت على منشور تعلن فيه اخذ استراحة من التواجد عبر منصات السوشيال ميديا: "لا شيء في داخلي سوى الكراهية والخوف من الناس والرغبة في الهروب.. والأهم أنني لن أغفر لمن شارك في تعذيبي".

فيما اعتبر مغردون أن الرسالة غير المباشرة تعني بها طليقها السابق، الفنان أحمد الفيشاوي.

يشار إلى أن ندى الكامل أعلنت في شهر ديسمبر الماضي، انفصالها عن الفنان أحمد الفيشاوي، مشيرة إلى كونها ستفتقده كصديق بشدة.

كما طالبت الجميع بعدم الخوض في الأمر احتراماً لمشاعر أطفالها وأسرتيهما، خاصة أنها عاشت بصحبة الفيشاوي أربع سنوات، وكانت نعم الزوجة ونعم السند، وقدمت كل ما تملك من حب وتضحية.

يذكر أن الثنائي أثار الكثير من الجدل قبل انفصالهما، بسبب تصرفاتهما "الرومانسية" أمام عدسات الكاميرات في المناسبات الفنية والمهرجانات.

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