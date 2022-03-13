طارق العريان يعلن ارتباطه بصديقته.. ويكتب: "أنت الحظ"

بعد مضي أكثر من عام على انفصاله عن المطربة السورية أصالة نصري، فجر المخرج طارق العريان لأول مرة مفاجأة، معلناً ارتباطه بعارضة أزياء أرمينية سورية تدعى نيكول سعفان التي تصغره بأكثر من 20 سنة، بعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما، وأنها سبب انفصاله عن زوجته السابقة.

وحرص المخرج الشهير على تهنئة نيكول سعفان بعيد ميلادها، ونشر صورة لها (بدون أن يظهر وجهها) على حسابه الشخصي بـانستغرام، وكتب أمس السبت: "كل سنة وأنتِ طيبة.. أنت الحظ".

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لترد عليه الإعلامية المصرية شيرهان أبو حسن قائلة: "أحبكم أنتم الاثنين" مرفقة حساب نيكول وطارق، فيما كتبت الممثلة المصرية نسرين إمام "فعلا هيا الحظ الحلو".

كما تداولت مواقع التواصل أن الصورة التي نشرها طارق العريان لصديقته، تعود إلى شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2020، وسبق ونشرتها الأخيرة عبر حسابها على "ستوري إنستغرام" في ذلك التوقيت.

وبدأت نيكول سعفان في الظهور في عدد من المناسبات الفنية والاحتفالات، وظهرت مع العديد من المخرجين والمنتجين كان منهم طارق العريان، وظهرت مؤخرا في أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب، التي كانت من إخراج العريان.

جدل.. وتسجيلات صوتية

وكانت قصة طلاق المخرج طارق العريان والفنانة السورية أصالة قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2019 وبداية 2020، خصوصاً بعد أن نشرت أصالة صورة لطليقها مع حبيبته الجديدة نيكول سعفان، ووصفت تصرفه بـ"العيب".

فيما ترددت معلومات عن أن أصالة حصلت على تسجيلات صوتية عاطفية جمعت العريان ونيكول، وهو ما تسبب بانفصالها عنه.

يذكر أن الفنانة السورية أصالة أعلنت زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن في ديسمبر الماضي، في حين لفت متابعون إلى أن العريان قام بإلغاء متابعته لطليقته عبر إنستغرام بعد انتشار خبر ارتباطها.