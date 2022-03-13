طارق العريان يعلن ارتباطه بصديقته.. ويكتب: "أنت الحظ"

بعد مضي أكثر من عام على انفصاله عن المطربة السورية أصالة نصري، فجر المخرج طارق العريان لأول مرة مفاجأة، معلناً ارتباطه بعارضة أزياء أرمينية سورية تدعى نيكول سعفان التي تصغره بأكثر من 20 سنة، بعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما، وأنها سبب انفصاله عن زوجته السابقة.
وحرص المخرج الشهير على تهنئة نيكول سعفان بعيد ميلادها، ونشر صورة لها (بدون أن يظهر وجهها) على حسابه الشخصي بـانستغرام، وكتب أمس السبت: "كل سنة وأنتِ طيبة.. أنت الحظ".
لترد عليه الإعلامية المصرية شيرهان أبو حسن قائلة: "أحبكم أنتم الاثنين" مرفقة حساب نيكول وطارق، فيما كتبت الممثلة المصرية نسرين إمام "فعلا هيا الحظ الحلو".
كما تداولت مواقع التواصل أن الصورة التي نشرها طارق العريان لصديقته، تعود إلى شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2020، وسبق ونشرتها الأخيرة عبر حسابها على "ستوري إنستغرام" في ذلك التوقيت.
وبدأت نيكول سعفان في الظهور في عدد من المناسبات الفنية والاحتفالات، وظهرت مع العديد من المخرجين والمنتجين كان منهم طارق العريان، وظهرت مؤخرا في أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب، التي كانت من إخراج العريان.
جدل.. وتسجيلات صوتية
وكانت قصة طلاق المخرج طارق العريان والفنانة السورية أصالة قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2019 وبداية 2020، خصوصاً بعد أن نشرت أصالة صورة لطليقها مع حبيبته الجديدة نيكول سعفان، ووصفت تصرفه بـ"العيب".
فيما ترددت معلومات عن أن أصالة حصلت على تسجيلات صوتية عاطفية جمعت العريان ونيكول، وهو ما تسبب بانفصالها عنه.
يذكر أن الفنانة السورية أصالة أعلنت زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن في ديسمبر الماضي، في حين لفت متابعون إلى أن العريان قام بإلغاء متابعته لطليقته عبر إنستغرام بعد انتشار خبر ارتباطها.
-
بعد حصيلة إصابات قياسية منذ 2020.. حجر الملايين في الصينبعد تسجيل 3393 إصابة جديدة بكوفيد-19 في حصيلة يومية قياسية منذ بدء تفشي الجائحة في فبراير 2020، فرض حجر منزلي، الأحد، على ملايين الأشخاص في أنحاء ... فيروس كورونا
-
حزن لمقتل صحافي في كييف.. وصورة صعبة للجثةأوكرانيا تتهم القوات الروسية بفتح النار على سيارة تقل صحافيين أجانب سوشيال ميديا
-
ترك رسالة غامضة.. وفاة حارس مرمى الأهلي المصريتوفي صباح اليوم، الأحد، اللاعب زياد إيهاب، حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم في النادي الأهلي المصري.وأعلن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي وفاة ... مصر