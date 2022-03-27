أول تعليق لأصالة بعد زواج ابنتها.. رسالة مؤثرة

بعد انتشار عشرات الصور والفيديوهات من حفل زفاف ابنتها الكبرى شام، على مدى الأيام الماضية، حيث ظهرت المطربة السورية أصالة بكامل أناقتها وشعادتها، احتفالاً بصغيرتها التي أضحت عروسا، أتى التعليق الأول لأم العروس.

فبكلمات بسيطة على حسابها على إنستغرام، مساء أمس السبت، وجهت أصالة رسالة مؤثرة لابنتها.

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وكتبت عن سعادتها التي لا توصف بفرحتها، واصفة شام بـ "البنت التي تمثل الدنيا كلها بالنسبة لي".

كما كالت المديح للعريس، واصفة إياه بالخلوق والمهذب، وكتبت: "سعاده ما بعدها سعاده شوف بنتي الّلي بتمثّل لّي الدّنيي بأكملها سعيده مع رجل أنا بشارك أمّه بمحبتها إله، خلوق ومهذّب ومتله قلال، الله يسعدكم ويحفظكم وأستمتع فيكم فرحانين وناجحين كلّ العمر ..".

"يا بنت الرّوح"

إلى ذلك، وجهت الشكر للعروس، قائلة "يا شام شكراً يا بنت الرّوح على هالفخر الّلي غمرتيني فيه بنجاحك وحلاوة قلبك ومحبّة الدّنيي كلّها إلك".

وختمت مؤكدة حبها الكبير لابنتها التي تتمنى لها كل الخير والفرح في الحياة.

يشار إلى أن شام كانت عقدت قرانها الأحد الماضي على رجل الأعمال أحمد هلال، في حفل عائلي بسيط، ثم احتفلت لاحقا في أحد الفنادق في القاهرة بالزفاف، الذي حضره سلة من المشاهير والنجوم، على رأسهم إليسا وماجد المهندس، وغيرهما كثر.

ويذكر أن صالة كانت متزوجة من رجل الأعمال أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، لكنهما انفصلا عام 2005، ثم تزوجت من المخرج طارق العريان وأنجبت منه توأما هما آدم وعلي، ليقع الطلاق أيضا في يناير 2020 بعد زواج دام 14 عاماً.

إلا أن قلب صاحبة "لو تعرفوا" عاد ودق مجددا في سبتمبر العام الماضي (2021)، فأعلنت زواجها من الشاعر الغنائي العراقي فائق حسن.