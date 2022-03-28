عدد ضخم تابع حفل الأوسكار.. وصفعة ويل سميث حديث العالم

خطف حفل توزيع الأوسكار أنظار العالم، فقد أظهرت بيانات أولية صدرت اليوم الاثنين أن نحو 15.36 مليون تابعوا حفل توزيع الجوائز على الهواء مباشرة أمس الأحد (بتوقيت أميركا) على شبكة (إيه.بي.سي) التابعة لوالت ديزني.

وقالت (إيه.بي.سي) إن عدد المتابعين الإجمالي ارتفع من 9.85 مليون العام الماضي.

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كما تراجعت نسبة المشاهدة التلفزيونية لحفلات تسليم الجوائز في السنوات القليلة الماضية. وجرب منتجو أوسكار صيغة جديدة هذا العام مع وجود ثلاثة مقدمين وتخصيص وقت أقل لجوائز الصوت وغيرها من فئات صناعة الأفلام.

ويبدو أن مشهد اللكمة الشهير من الممثل الأميركي الشهير، ويل سميث، لزميله بالمهنة ومواطنه Chris Rock على منصة توزيع جوائز الأوسكار فجر الاثنين، زاد من زخم الحفل الذي فقد بعضا من بريقه في السنوات الماضية.

وجاءت الصفعة بعد أن أطلق كريس روك نكتة ساخرة على زوجة سميث "جادا" الجالسة إلى جانبه.

فقد شبّه روك شعر جادا بينكت سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم G.I. Jane للمخرج ريدلي سكوت عام 1997. فلوحظ أن ما قاله أثار انزعاج السيدة التي سبق أن تحدثت علناً عن مشكلة تساقط الشعر التي تعاني منها.

وأظهرت لقطات مصورة من الحفل الضخم، انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الممثل الشهير يمضي إلى حيث كان روك على منصة توزيع الجوائز ويسدد لكمة إلى وجهه طنت في مسامع الحاضرين.

بين مؤيد ومعارض

إلا أن سميث الذي فاز بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملك ريتشارد" عاد واعتذر، وقال والدموع في عينيه: "الحب يجعلك تفعل أشياء مجنونة!".

هذا وتفاعل نجوم العالم الغربي والعربي مع واقعة صفع ويل سميث للنجم كريس روك، بين مؤيد لما فعله النجم الهوليوودي الشهير دفاعاً عن زوجته، فيما أكد آخرون معارضتهم لاستعمال العنف بأي شكل كان، لكنهم عبروا عن رفضهم التام للتنمر أيضاً!.

إدانة.. ومراجعة رسمية

إلى ذلك، أدانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تصرفات النجم ويل سميث خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، وقالت إنها ستبدأ مراجعة رسمية لإقدامه على صفع مقدم الحفل كريس روك.

وقالت الأكاديمية في بيان اليوم الإثنين إنها سوف "نستكشف المزيد من الإجراءات والعواقب وفقا للوائحنا الداخلية ومعايير السلوك وقانون كاليفورنيا".