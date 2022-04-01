أصالة لزوجها: اليوم معك بيسوى سنين.. بحبك وبحب حُبك

يبدو أن الفنانة السورية أصالة نصري تعيش واحدة من أجمل قصص الحب، حيث كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

فبعدما نشر زوجها فائق حسن صورة معها متغزلاً بها وبابتسامتها، ردت أصالة بصورة أخرى، مؤكدة على شعورها بالحب والأمان معه.

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"محبتك بنتني من جديد"

وكتبت: "معك حسيت إني بقدر غمض عيوني وأمشي.. محبتك بنتني من جديد.. اليوم معك بيسوى سنين.. معك ما في شي بخاف منه والأمان تعرفت عليه وقت عرفتك".

كما تابعت: "بحبك وبحب حبك وبوعدك أهتم بحالي وبقلبي وبروحي لنأسس أحلى الذكريات.. من بداية البدايات".

كذلك أضافت: "فيه ناس عاشت عمرها كله من غير ما تشوف حلم بيتحقق بيوم ..وأنا معك كل يوم بعيش عمر كامل أحلى من اللي كنت عم بحلمه".

"أنا هنا كي تبتسمي"

وكان فائق حسن قد نشر صورة له ولزوجته، وكتب معلقاً: "ابتسمي لي فأنا هنا كي تبتسمي.. وكأني منك تكونت وعلى حبك تربيت ومن روحك تشكلت!".

كما أضاف: "يا كل أسبابي للسعادة كم أتمنى أن تتحول الكلمات لمشاهد كي تعرفي من خلالها الجمال الذي أمامي وكيف أنا أراك وأشعرك وأتنفسك ابتسمي لي فقط ابتسمي".

يذكر أن أصالة كانت متزوجة من المنتج أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، لكنهما انفصلا عام 2005، ثم تزوجت من المخرج طارق العريان وأنجبت منه توأماً هما آدم وعلي، ليقع الطلاق أيضاً في يناير 2020 بعد زواج دام 14 عاماً.

إلا أنها عادت وتزوجت مرة أخرى في سبتمبر 2021، من فائق حسن.