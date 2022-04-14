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إليسا: ميريام فارس بـ100 وجه.. وأعيش قصة حب مع شاب أجنبي

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إليسا - صورة من حسابها على تويتر

إليسا: ميريام فارس بـ100 وجه.. وأعيش قصة حب مع شاب أجنبي

دبي - العربية.نت

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فجرت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ تصريحات من العيار الثقيل في ما يخص زملاءها بالوسط الفني، كما كشفت أسرارا عن حياتها الشخصية.

وقالت صاحبة أجمل إحساس ​في حوار مع الإعلامي السعودي علي العلياني على قناة SBC، إن مواطنتها ميريام فارس​ بـ"100 وجه"، مشيرة إلى أنها لا تعرفها شخصياً ولا يوجد خلاف معها، قائلة دافعت عنها في السابق بعد تصريحات عن ارتفاع أجرها على مصر.

كما اعتبرت النجمة اللبنانية أن الفنانة هيفا وهبي أقرب لها من ​نانسي عجرم​، معتبرة نفسها الفنانة اللبنانية الأولى في مصر، مع الإشارة الى أنه يمكن أن تكون صاحبة "آه ونص" رقم واحد.

وعن علاقتها بالفنان ​وائل كفوري​، قالت إنه كان صديقها والآن بات زميلها، مشيرة إلى أن وائل متقلب المزاج.

أما عن الفنانة ​كارول سماحة​، فقالت إليسا إن زميلتها تبحث دائماً على فيديوهات على تويتر ضد إليسا، مبينة أنها تستمع لأغاني كارول خلال إحدى رحلاتها إلى إيطاليا ولا خلاف يجمعهما.

إلى ذلك، كشفت الفنانة اللبنانية أنها تعيش في قصة حب حاليا، مشيرة إلى أنه غير عربي الجنسية.

وصرحت إليسا بأن الاسم الذي تنادي به حبيبها وهو واليس، حيث تناديه بهذا الاسم لأنه يجمع حروف اسمه واسمها معًا.

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