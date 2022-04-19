"آسف أحبائي".. "ويجز" يطمئن جمهوره بعد تعرضه لحادث

من على سرير إحدى المستشفيات، طمأن مغني الراب المصري "ويجز" محبيه على صحته بعد تعرضه لحادث أثناء قيادته لدراجته النارية.

فقد نشر صورة له وهو على السرير عبر حسابه الرسمي في إنستغرام من خلال خاصية "الستوري" حيث ظهر فيها وبجانبه خوذته وذراعه تظهر فيها الإصابة.

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وأضاف تعليقاً على الصورة قائلاً "لا أستطيع التوقف عن قيادة الدراجات النارية.. آسف أحبائي لقد تعرضت لحادث".

ومن المعروف عن ويجز حبه لقيادة الدراجات النارية، وظهوره في الكثير من الصور وهو يقودها، حيث عادة ما يشارك جمهوره بمقاطع فيديو أثناء قيادته لها وإظهار مهاراته في القيادة.





ويجز أثناء قيادته لدراجته النارية مشهد من فيلم كباتن الزعتري

يذكر أن ويجز كان شارك في الفيلم الوثائقي، فيلم "كباتن الزعتري" بأغنية "بعودة يا بلادي"، حيث صنف الفيلم ضمن قائمة ترشيحات الأوسكار في دورته الـ94.

وقرر ويجز والمنتج ومخرج عمل، علي العربي أن تذهب جميع أرباحها إلى مخيم الزعتري بالأردن، مساهمة منهما في تطوير وسائل المعيشة هناك.

في حين تعكس الأغنية حالة اللاجئين وما يمرون به من صعاب بعد فقدانهم لأوطانهم، وهي الحالة التي تمس كل اللاجئين في أنحاء العالم، خاصة الشباب منهم وما يحملون من أحلام وطموحات تبدو بعيدة المنال.