بعد انتقاده واعتذاره.. محمد عبده يترحم على طلال مداح

بعد اعتذاره عمّا بدر منه في حق الفنان الراحل طلال مداح، افتتح ‏فنان العرب محمد عبده، أمس الثلاثاء، حفله على مسرح المفتاحة في أبها بالدعاء بالرحمة للفنان الراحل.

وأضاف عبده قبيل بدء الحفل "إحنا الليلة في مسرح العملاق طلال مداح، نترحم عليه وعلى أمواتنا كلهم.. اللهم آمين".

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يأتي ذلك في أعقاب تصريحات فنان العرب الأخيرة حول زميليه الراحلين: طلال مداح وأبو بكر سالم، عن إرثهما الفني خلال أحد البرامج في شهر رمضان.

وكان محمد عبده قدم اعتذاره بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته، معلنا خلال مقطع فيديو أنه يعتذر عمّا بدر منه في هذا البرنامج، مؤكداً أن الكلمات التي وردت فيه حادة "شويتين".

كذلك، ناشد فنان العرب حينها جمهور الفنانين السعوديين الراحلين أن يعذروه فيما قاله، مشيرًا إلى أن هذه المقابلة خرجت تمامًا عن نطاقها الفني في إدراك الجمهور لها.

يذكر أن عبده قال خلال أحد البرامج التي أذيعت في رمضان، إن أغنية "وطني الحبيب" للراحل مداح "مسروقة"، كما ذكر أن الراحلين أبو بكر سالم ومداح لم يتركا إرثاً وطنياً في الفن.