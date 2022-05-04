شاهد.. ياسر جلال يكشف سراً: هكذا قلدت صوت السيسي

كشف الفنان المصري ياسر جلال كواليس مشاركته بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل الاختيار الجزء الثالث، الذي عرض في رمضان 2021 وحقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية.

وأوضح في تصريح تلفزيوني أمس الثلاثاء، ردا على سؤال كيفية ضبط صوت الرئيس المصري وكأنه هو بالفعل، ليرد قائلا: "كنت بسجل المشاهد صوت وأقول كلامي وكلام اللي قدامي وأسمعه وأنا رايح للتصوير"، مضيفاً "كنت عايز أجيب نغمة الصوت فجيت وأنا بعمل بروفة فقولت جملة بنفس نغمة صوت الرئيس لأجد مهندس الصوت جاي يعدل المايك تحت ياقة البدلة وقال لي أنت جايب تون الصوت بالملي".

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كما قلد نجم مسلسل "الاختيار 3" صوت السيسي قائلا: "لازم تبقوا عارفين أن بلدنا بتمر بظروف استثنائية صحيح"، وعقب قائلا: "أول ما قلت هذه الجملة وجدت حسين عصر مدير التصوير والمخرج بيتر ميمي تفاجأوا.. فخدت الثقة وكملت بنفس نغمة الصوت بالشكل ده".

وأضاف ياسر جلال قائلا: "أنا قصدت أقول التجربة دي، لأن فيه ناس بتقول أن ده مش صوتي وأنه دوبلاج، ده غير صحيح وحاجة متنفعش في شغلنا".

يذكر أن مسلسل "الاختيار" حقق في جزأيه الأول والثاني شعبية واسعة خلال عرضه في مواسم رمضان الماضية، ويدور على مدار السنوات الأخيرة التي واكبت نهاية حكم جماعة "الإخوان" للبلاد عام 2013، وبطولات رجال القوات المسلحة والمخابرات ورجال الداخلية في مواجهة العناصر الإرهابية والمتطرفة.