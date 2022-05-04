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قرار بإغلاق حسابات زوج منة عرفة بمواقع التواصل.. لهذا السبب

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محمود المهدي ومنة عرفة - من حسابه على إنستغرام

قرار بإغلاق حسابات زوج منة عرفة بمواقع التواصل.. لهذا السبب

دبي - العربية.نت

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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأربعاء، قراراً بإغلاق حسابي محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة على فيسبوك وإنستغرام، وذلك بعد قيامه بنشر عدد من المنشورات التي تتضمن تشهيرًا وطعنًا في الأعراض لعدد من فنانات مصر.

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وأعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، وصول رد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على شكوى نقيب الممثلين بخصوص محمود المهدي.

وأرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابا للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، جاء في نصه: "بالإشارة إلى الشكوى المقدمة من سيادتكم ضد الأستاذ محمود المهدي لنشره على حسابيه بموقع فيسبوك وإنستغرام عدة منشورات تتضمن تشهيراً وطعناً في الأعراض وتهديداً بنشر إساءات تخص عدداً من الفنانين ومنهم الفنانة إلهام شاهين وآخرون.

خطاب المجلس الأعلى للإعلام
خطاب المجلس الأعلى للإعلام

كما أضاف الخطاب: "يرجى التفضل بالعلم أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الأستاذ كرم جبر فحص كل الشكاوى المشار إليها، وقرر في جلسته المعقودة بتاريخ 7 / 4 / 2022 إغلاق حسابي محمود المهدي على فيسبوك وإنستغرام، وذلك لخرق الأكواد والمعايير الإعلامية، وبث حساب محمود المهدي منشورات تمثل سباً وقذفاً وترصداً بالشاكلين والإساءة لمهنة الفن والقائمين عليه".

رد من محمود المهدي

من جانبه، نشر الممثل المثير للجدل، عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "إنستغرام"، صورة للقرار وكتب "قفلوا لي الفيس والتي توك.. وبيحاولوا يقفلوا الانستغرام".

منشور محمود المهدي عبر حسابه في انستغرام
منشور محمود المهدي عبر حسابه في انستغرام

كما أوضح أن السبب وراء ذلك "علشان قلت كلمة الحق وتكلمت عن الفضايح اللي بتحصل تحت علم أشرف"، حسب تعبيره.

يأتي ذلك التطور بعد يوم من إعلان محمود المهدي عودته لزوجته الفنانة منة عرفة بعد انفصال للمرة الثانية على التوالي، ما جدد حالة الضجة في مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة الثنائي.

يذكر أن الأشهر الماضية كانت شهدت أزمات كثيرة وقعت بها الفنانة الشابة، بينها مشكلات بسبب تدخل الزوج بأمور تتعلق بالأعمال التي تشارك فيها زوجته، وهو ما تسبب في أزمة كبرى مع الفنان محمد نجاتي، ومن بعدها أزمة أخرى مع نقيب الممثلين.

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