محمد عبده يعايد جمهور أبها بـ"أغنية العيد"

عايد فنان العرب محمد عبده جمهور أبها من على مسرح طلال مداح بأغنية "من العايدين"، وسط تفاعل المستمعين على وقع تلك الأغنية التي لطالما ارتبطت في ذاكرة السعوديين بأجواء العيد.

فقد بدأت الاحتفالات مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وتستمر لـ6 أيام في مختلف مناطق المملكة.

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وأدّى فنان العرب عدداً من الأغاني، بينها: "كل مانسنس، المعاناة، كلك نظر، لي ثلاث ايام، اعترفلك ، صبيا".

ألعاب نارية وعروض

وفي الوصلة الثانية غنى "المعازيم، على البال، كفاني عذاب، غالي الاثمان، اشوفك كل يوم واروح، وظبي الجنوب، وختمها بأغنية وطنية مامثلك بهالدنيا بلد".

وكانت الألعاب النارية انطلقت احتفالًا بالعيد في مختلف مناطق المملكة في أول أيام العيد.

وتشمل الاحتفالات 4 عروض مسرحية تضم نخبةً من نجوم الوطن العربي، و14 حفلةً غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مختلفمدن المملكة، في خطوة تسعى من خلالها الهيئة إلى زيادة مظاهر الفرح والسعادة في العيد.

حفلات على مدار أيام العيد

يشار إلى أن الستار أزيح عن حفلات عيد الفطر 2022 التي أقيمت من 3 مايو وتستمر حتى السابع من الشهر نفسه، وتتمركز في الرياض وجدة إلى جانب القصيم وأبها والدمام.

ففي الثالث من مايو، أحيت الفنانتان أصالة نصري وأميمة طالب حفلا في الرياض، وفي جدة الفنان محمد رمضان حفلة غنائية، واختار فنان العرب محمد عبده أبها ليقص شريط الحفلات هناك.

في حين يحي في الرابع من مايو الفنان رابح صقر الحفلات في الدمام، فيما يقيم ماجد المهندس حفلاً في جدة.

وفي الخامس من مايو يحيي الفنانون راشد الفارس وأنغام وفهد الكبيسي حفلاً في القصيم، كما تحيي الفنانة موضي الشمراني حفلهاالثالث على مسرح أبو بكر سالم بمرافقة الفنانين حمود الطلاسي وإبراهيم الحكمي، وفي جدة يقيم الفنان عمرو دياب حفلة.

كما سيكون الفنان رابح صقر حفلاً في الرياض في السادس من مايو، فيما يعود فنان العرب إلى جدة، ويطير المهندس إلى الدمام.

وفيالسابع من مايو، يحيي كاظم الساهر حفلاً في الرياض، فيما يحيي كل من علي عبدالكريم وعبادي الجوهر وأميمة طالب حفلاً في جدة.