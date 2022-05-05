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هل وقع الطلاق؟!.. ياسمين صبري تحذف صور زوجها وتلغي متابعته

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ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة

هل وقع الطلاق؟!.. ياسمين صبري تحذف صور زوجها وتلغي متابعته

الأخبار تسرّبت من قبل مصادر مقربة من الثنائي دون تأكيد رسمي

القاهرة- أحمد الريدي

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تصدرت أنباء طلاق الفنانة المصرية ياسمين صبري من زوجها رجل الأعمل المعروف أحمد أبو هشيمة محركات البحث خلال الساعات الماضية.

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وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالخبر، خصوصا بعدما حذف الثنائي صورهما سوية وألغيا متابعة بعضهما البعض من تطبيق انستغرام.

كما أوضحت معلومات أن الأخبار تسرّبت من قبل مصادر مقربة من الثنائي، دون إعلان رسمي عن الانفصال حتى اللحظة.

طلاق مفاجئ؟!

في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن الطلاق وقع فعلاً في هدوء شديد ودون أية أزمات.

ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة
ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة

يشار إلى أن رجل الأعمال المصري البارو أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري كانا تزوجا قبل عامين، بالتحديد في نيسان/أبريل عام 2020، واختارا أن يكون عقد القران في أجواء عائلية، لم يتغيب عنها سوى والد العروس، بسبب الأزمات التي وقعت بينه وبين ابنته.

وأصدر الثنائي وقتها أصدر بيانا أعلنا فيه زواجهما رسمياً، وعاشا تلك الفترة حياة هادئة، إلا أن أتت أنباء الطلاق وفاجأت الجميع.

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