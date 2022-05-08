مبلغ لا يصدق.. هذه تكلفة طلاق ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة

كشف مأذون شرعي مصري، تكلفة طلاق الفنانة المصرية ياسمين صبري من مواطنها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي وقع رسميا قبل أيام، وشغل الرأي العام المصري.

وادعى المأذون مصطفى صالح، أن تكلفة طلاق النجمة المصرية ورجل الأعمال تصل لما يقرب من 300 مليون جنيه مصري (حوالي 17 مليون دولار).

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كما كشف عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالأرقام، القيمة التي بلغت بالضبط 296 مليون جنيه.

وأوضح عبر المنشور الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلته وسائل إعلام مصرية، أن "انفصال أبو هشيمة عن صبري تكلفته 296 مليون جنيه، مقسمين إلى 15 مليون جنيه قيمة المؤخر، وفيلا بالتجمع الخامس شرقي القاهرة بـ 77 مليون جنيه، و2 سيارة بـ 12 مليونا، ومجوهرات بـ 138 مليون جنيه، وشقة بالدور الرابع بالشيخ زايد بـ 54 مليونا بمحتوياتها".

انفصال في هدوء

يذكر أنه في 5 مايو/أيار الجاري، تصدرت أنباء انفصال النجمة المصرية ورجل الأعمل، حديث منصات التواصل الاجتماعي، بعد تأكيد مصادر مقربة من الطرفين في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية صحتها.

كما فوجئ الجمهور بحذف كل منهما للصور التي جمعتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، من حساباتهما الشخصية، مما أكد أكثر خبر الطلاق.

لتعلن لاحقا صبري في تصريح نشرته صحيفة "صدى البلد" المصرية أن "الانفصال وقع بالفعل، وبهدوء"، مضيفة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لطليقها.

يشار إلى أن أحمد وياسمين كانا تزوجا قبل عامين، بالتحديد في نيسان/أبريل عام 2020، واختارا أن يكون عقد القران في أجواء عائلية، غاب عنها حينها والد العروس، بسبب الأزمات التي وقعت بينه وبين ابنته. فيما لم يسفر عن الزواج أبناء.