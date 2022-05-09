جديد صادم عن ياسمين صبري.."تنازلت عن حقوقها لأجل الطلاق"

ما زالت قضية طلاق أحمد أبوهشيمة من الفنانة المصرية ياسمين صبري متفاعلة، وفي آخر مستجدات هذه القصة فجر إبراهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب مفاجأة، مشيرا إلى أن مواطنته النجمة الشهيرة تنازلت عن حقوقها المادية من أجل الطلاق.

وكتب إبراهيم أبو ذكري منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد، قال فيه إن "ياسمين صبري تنازلت عن جميع حقوقها وتم الطلاق"، مضيفاً "بطلوا هري بقى"، في إشارة إلى وقف تداول الأخبار المغلوطة حول تكلفة طلاقها.

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جاء ذلك بعدما تداولت مواقع محلية وصحف مصرية أخبارا حول أن تكلفة طلاق الزوجين وصلت لما يقرب من 300 مليون جنيه مصري (حوالي 17 مليون دولار).

وزعم مأذون شرعي مصري عبر منشور في "فيسبوك"، أن "انفصال أبو هشيمة عن صبري كلف 296 مليون جنيه، مقسمة إلى 15 مليون جنيه قيمة المؤخر، وفيلا بالتجمع الخامس شرق القاهرة بـ 77 مليون جنيه، و2 سيارة بـ 12 مليونا، ومجوهرات بـ 138 مليون جنيه، وشقة بالدور الرابع بالشيخ زايد بـ 54 مليونا بمحتوياتها".

تزوجت بدون مهر أو مؤخر صداق

من جانبها، خرجت ياسمين صبري عن صمتها، لتنفي ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها تزوجت أبو هشيمة يوم 17 أبريل عام 2020، دون مهر أو مؤخر صداق.

وقالت في تصريحات لصحيفة "صدى البلد" المصرية، إن طليقها كان بالفعل زوجا كريما معها للغاية خلال فترة الزواج، وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل حول حصولها على 15 مليون جنيه ومصنع للعدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها 24 سيارة، غير صحيح تماماً.

كما أكدت أن فترة الزواج كانت سلسة، وأنها تكن له كل الاحترام، مشيرة إلى أن الانفصال تم في هدوء وبعد التوافق عليه.

طلاق بعد عامين من الزواج

يذكر أنه في 5 مايو/أيار الجاري، تصدرت أنباء انفصال النجمة المصرية ورجل الأعمال، حديث منصات التواصل الاجتماعي، بعد تأكيد مصادر مقربة من الطرفين في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية صحتها.

كما فوجئ الجمهور بحذف كل منهما للصور التي جمعتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، من حساباتهما الشخصية، مما أكد أكثر خبر الطلاق.

يشار إلى أن أحمد وياسمين كانا تزوجا قبل عامين، بالتحديد في نيسان/أبريل عام 2020، واختارا أن يكون عقد القران في أجواء عائلية، غاب عنها حينها والد العروس، بسبب الأزمات التي وقعت بينه وبين ابنته. فيما لم يسفر عن الزواج أبناء.