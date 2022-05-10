بسبب طلاق ابنته.. والد ياسمين صبري غاضب ويهدد بالقانون

لا تزال تداعيات طلاق الممثلة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة مستمرة.

فبعد جدل أموال ما بعد الطلاق، دخل والد الفنانة خط الأزمة.

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فقد أعرب أشرف صبري، عن غضبه الشديد مما يجري، موضحا في منشور عبر فيسبوك، أنه وجد مواقع وصفها بالوهمية تختلق تصريحات غير صحيحة على لسانه.

وأكد أمه أرسل لإدارة الموقع مطالبا بحذف التصريحات الملفقة إليه، ومهددا باللجوء إلى الطرق القانونية للحصول على حقه، خاصة وسط ما تعيشه العائلة من "محنة بعد الطلاق"، وفق تعبيره.

كذلك هدد باللجوء للقانون لمحاسبة من يستغلون آلام الناس لتحقيق مكاسب باختلاق الأكاذيب، في إشارة منه إلى تلك الحسابات.

وأشار إلى أن كل ما نشر عنه خلال الساعات الماضية بخصوص طلاق ابنته ياسمين، هو معلومات كاذبة.

إلى ذلك، نشر الأب الغاضب صورا للخبر والتصريحات التي نسبت إليه، وأيضا صورة للبريد الإلكتروني الذي قام بإرساله من أجل الحصول على حقه.

انفصال هادئ بدون تعليق

يذكر أن الثنائي الذي انفصل في هدوء تام، وجد نفسه محاصرا بكم كبير من الشائعات والأخبار المغلوطة، دون رد رسمي منهما، في ظل تسريب نبأ الانفصال من قبل مصدر مقرب.

وشهدت العلاقة بين الفنانة ووالدها جدلا كبيرا، كما دخلت في صدامات وأزمات متتالية انتهت بقطيعة خلال السنوات الأخيرة.