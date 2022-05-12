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فنان مصري شهير يعلن اعتزاله الفن.. ويستثني هذا العمل

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حسين أبو حجاج مع أحمد مكي في الكبير أوي

فنان مصري شهير يعلن اعتزاله الفن.. ويستثني هذا العمل

دبي - العربية.نت

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كشف الفنان المصري، حسين أبو حجاج، الذي ظهر بشكل متميز في مسلسل "الكبير أوي 6"، أنه قرر اعتزال الفن والتمثيل نهائيا مستثنيا من قراره العمل بمسلسل "الكبير أوي".

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وقال في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، "لو تم اختيارى في الجزء السابع من المسلسل سوف أكون ضمن فريق العمل، لكن لن أقوم بأي أعمال فنية أخرى، وذلك بسبب الحالة الصحية لقدمي لأن حركتي أصبحت صعبة جدا، ولكن فريق عمل المزريطة يعلم حالتي الصحية، لذلك أنا مستمر معهم في حال طلبوني للمشاركة".

كما تابع: "عملت مع كثير من الفنانين وأكن كل تقدير للفنان هاني رمزي ابن بلدي الذى كان سببا في دخولي عالم الفن وغيره من الفنانين.. وأنا على المستوى الشخصي أعشق الفنان مكي، وكنت متوقعا نجاح المسلسل لما لمسته من روح الفريق والمحبه التي تسود الفريق.

حسين أبو حجاج مع أحمد مكي في الكبير أوي
حسين أبو حجاج مع أحمد مكي في الكبير أوي

حالتي الصحية لا تساعدني

وأكد أبو الحجاج، أن قرار الاعتزال نابع عن قناعة شخصية، متابعا: "أنا وحدي صاحب القرار، ولم أستشر أي أحد.. ولا أحد يمكن أن يراجعني في قراري لأن حالتي الصحية لا تساعدني".

وأضاف: "كنت ضمن فريق العمل فى المسلسل من الجزء الأول.. وعندما طلبت في الجزء السادس من المسلسل لم أتردد لحظة واحدة للمشاركة مع الفنان الكبير مكي، فهو يتميز بمحبة كبيرة بين فريق العمل ومحبوب جدا، وهو من أفضل من عملت معهم طوال رحلتي الفنية، مشيرا إلى أن من يعمل مع الفنان مكي يشعر بارتياح كبير أثناء العمل يحب الدور الذي يقوم به، لأن الفريق يعمل على قلب رجل واحد، ولا فارق بين أحد داخل فريق العمل".

يذكر أن مسلسل "الكبير أوي 6"، عرض في رمضان الماضي وحقق نجاجاً لافتاً وتصدرت مقاطع كثيرة منه منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "غوغل".

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