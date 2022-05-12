فيديو لكاظم الساهر يثير قلق محبيه.. والسبب كسر في قدمه

أثار فيديو متداول للفنان العراقي كاظم الساهر، من كواليس حفله الذي أقيم في الرياض الأسبوع الماضي، بمناسبة احتفالات عيد الفطر قلق محبيه ومتابعيه.

وظهر القيصر في مقطع مصور يوم 7 مايو الجاري، وهو يصعد الدرج بصعوبة، وكأنّه يعاني من مشكلة صحيّة في قدميه، الأمر الذي أثار قلق جمهوره وتساؤلاتهم، فانهالوا بالتعليقات للاطمئنان على صحته.

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كما تداول الجمهور فيديو آخر يوثق تعرض قدم الساهر للإصابة، قبل مغادرته لمسرح أبو بكر سالم في الرياض، حيث أمسك الفنان العراقي قدمه بشكل غير مباشر بعد انتهاء الحفل.

وكان صاحب "زيديني عشقاً" قد كشف في حفله الذي أقيم في لوس أنجلوس، بتاريخ 12 مارس الماضي، عن إصابته بكسر في قدمه، وقال: "سامحوني أنا عندي رجل مكسورة ومش قادر أتحرك كتير.. وواقف بالعافية".

القيصر كاظم الساهر يكشف عن كسر في رجله ويعتذر من جمهوره عن عدم الوقوف لمدة طويلة#كاظم_الساهر pic.twitter.com/CNnqysbhtG — Creative_alsahir (@AlsahirCreative) March 13, 2022

يشار إلى أن النجم العراقي، أعلن في 18 مارس الماضي، وفاة أم أولاده، وكتب عبر صفحته على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله".

كما كشف في تغريدة أخرى عن تأجيل حفلاته في الولايات المتحدة وكندا لموعد آخر، وذلك بسبب ظروف الوفاة ليعود لاحقاً للظهور في حفلات عيد الفطر في أبوظبي ثم بعدها في السعودية.