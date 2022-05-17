آمبر هيرد تفضح سرا: هذا ما فعله جوني ديب معي بشهر العسل

عاد الثنائي المثير للجدل، جوني ديب وآمبر هيرد إلى منصة الشهود في ولاية فرجينيا، حيث ينظر أعضاء هيئة المحلفين في دعوى التشهير التي رفعها الزوجان السابقان ضد بعضهما.

وفي جديد القضية التي شغلت الرأي العام العالمي، أبلغت الممثلة الأميركية الشقراء، هيئة محلفين، أمس الاثنين، بأن زوجها السابق بطل "قراصنة الكارايبي" دفعها للارتطام في جدار ولف قميصا حول رقبتها خلال شهر العسل عام 2015، عندما كانا على متن قطار سريع.

مادة اعلانية

خمور.. ومخدرات

كما أوضحت أن "علاقتهما كان يسودها الحب عندما يكون ديب في وعيه، لكنه غالبا ما كان يتصرف بعنف عندما يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات"، وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية.

وتابعت بطلة فيلم "أكوامان" أنه "صفعها على وجهها ورطمها في الحائط مرارا في عربة النوم بالقطار"، وأبلغت هيئة المحلفين بأنه نزع قميصه ولفه حول رقبتها.

وأردفت: "استيقظت في صباح اليوم التالي والقميص كان لا يزال حول رقبتي وكان يوجد تورم كبير في مؤخرة رأسي".

وتزوج الثنائي في شهر شباط/فبراير من عام 2015، وقضيا شهر العسل على متن قطار الشرق السريع في شهر تموز/يوليو من ذلك العام، بعد أن أنهى ديب تصوير الجزء الخامس من سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي التي كان بطلها.

في المقابل، أدلى ديب بشهادته في وقت سابق، إذ أكد أنه لم يضرب هيرد أبدا، وقال إنها من كانت تلجأ للعنف في علاقتهما.

تشويه سمعة

ويقاضي ديب، البالغ من العمر 58 عامًا، هيرد، البالغة من العمر 36 عامًا، في دعوى تشهير تطالب بتعويض بقيمة 50 مليون دولار، قائلًا إنها شوهت سمعته عندما زعمت أنها كانت ضحية للعنف الأسري.

في المقابل، رفعت هيرد دعوى قضائية مضادة تطلب 100 مليون دولار، قائلة إن ديب شوه سمعتها من خلال وصفها بأنها كاذبة.

وقال نجم هوليوود إن مزاعم هيرد جعلته يخسر "كل شيء"، فقد عُلّق الجزء الجديد من قراصنة الكاريبي، وجرى استبدال ديب في سلسلة أفلام "فانتاستك بيتس" أو وحوش رائعة، وهو امتداد لسلسلة أفلام "هاري بوتر".