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رسالة مؤثرة من يسرا لعادل إمام.. هذا ما قالته!

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يسرا

رسالة مؤثرة من يسرا لعادل إمام.. هذا ما قالته!

القاهرة- أحمد الريدي

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احتفل الفنان المصري عادل إمام أمس الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 82، ومعه احتفل الزملاء والجمهور بمسيرة فنية هي الأضخم لواحد من أهم نجوم الوطن العربي.

فقد احتفل الزعيم بعيده في أجواء عائلية بسيطة بحضور أبناءه وأحفاده وشقيقه عصام، فيما سبق الاحتفال تواجد لعدد من الفنانين من أجل تهنئته بعيد مولده.

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وانتشرت صورة عبر شبكات التواصل لعادل إمام وهو يجلس في منزله بصحبة أحد أصدقائه الذي حرص على الذهاب إليه والاطمئنان على صحته.

بدورها، وجهت يسرا والتي شكلت على مدار سنوات طويلة مع عادل إمام "ديو" فني قوي، في العديد من الأعمال السينمائية، رسالة خاصة إليه عبر حسابها الرسمي على "انستغرام".

ونشرت مقطع فيديو قالت فيه "أنت قيمتك كبيرة قوي قوي.. أشكرك انك اديتني من خبرتك كتير.. ربنا يارب يخليك لينا.. ويسعدك زي ما أسعدتنا".

كما، أضافت "كل سنة وانت طيب وبصحة وخير وسعادة ومنور علينا حياتنا يا زعيم.. إحنا كبار بيك وبوجودك معانا.. وحقيقي مفيش كلام يوفيك حقك".

صورة متداولة لعادل إمام في عيد ميلاده
صورة متداولة لعادل إمام في عيد ميلاده

وختمت رسالتها إلى رفيق رحلتها الفنية قائلة "وحشتني"، وهي الكلمات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن العديد من الشائعات انتشرت حول صحة عادل إمام، والتي نفتها عائلته مرارا.

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