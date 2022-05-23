شيرين تستغيث بالشرطة من حسام حبيب.. وتطالبه بعدم التعرض

تقدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ببلاغ لشرطة النجدة في مصر تستغيث فيه من طليقها بعدما وصل إلى الفيلا التي تقيم فيها.

وحررت صاحبة "كلها غيرانة" محضرًا صباح اليوم الاثنين ضد زوجها السابق حسام حبيب، بعدم التعرض لها وابنتيها بعد توجهه إليهن في مكان سكنها الكائن بمنطقة الشيخ زايد جنوب مصر.

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كما أبلغت النجمة المصرية الأجهزة الأمنية بتواجد حبيب دون سابق موعد، ولذلك سارعت قوة أمنية بالانتقال إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود الفنان بالفعل، وبرر تواجده بالفيلا بوجود اتفاق بينهما لإنهاء مشروع فني، وأنه لم يكن يعتزم التعرض لها ولابنتيها بأي أذى.

وطلبت المطربة أخذ تعهد على طليقها بعدم التعرض لها وابنتيها، وحررت محضرا تم إحالته للنيابة للتحقيق.

مروجو الشائعات

وكان الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون بجامعة القاهرة ومحامي الفنانة المصرية قد نفى في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" عودة شيرين لطليقها، وتوعد بملاحقة مروجي الشائعات ضدها.

وأكد أن هناك بعض الأشخاص أطلق عليهم وصف "دعاة شهرة" يعشقون إقحام أنفسهم في حياة الفنانين والمشاهير، مدعين علمهم بتفاصيل عن حياتهم، ومشددا على أن الحياة الخاصة خط أحمر.

وفي فبراير الماضي، خرجت شائعات بعودة الفنانة المصرية لطليقها، لكن الفنانة نفت صحة ذلك.

وأكدت في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، مشيرة إلى أنها تحمّل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة.

وأكدت أنها الوحيدة التي تملك حق الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، مطالبة جمهورها بعدم الالتفات لهذه الأخبار، ومؤكدة أن همها الحالي هو إسعاد محبيها بالجديد من الأغاني.

يشار إلى أن الفنانة المصرية كانت انفصلت رسميا عن زوجها في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات، ما أثار جدلا واسعا في الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي.