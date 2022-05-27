شيريهان لهشام سليم: سلامتك يا حبيبي.. يا أصدق الناس

بعد تداول أنباء عن تدهور حالته الصحية، نشرت الفنانة المصرية شيريهان صورة قديمة جمعتها بزميلها الفنان هشام سليم عبر حسابها الرسمي في تويتر.

وأرفقت الفنانة الصورة بتعليق كتبت فيه: "سلامتك حبيبي. سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. يا صديق أيامي الطيبة الجميلة".

مادة اعلانية

ولاقت هذه التغريدة تفاعلاً كبيراً عبر موقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات الناس وتمنياتهم للفنان بالصحة والشفاء العاجل.

"أنا كويس .. وبالعين السخنة"

جاء ذلك بعد انتشار العديد من الأنباء حول إصابته بالسرطان، ما أثار قلق محبيه ومتابعيه في مصر والوطن العربي.

وخرج الفنان هشام سليم عن صمته لينفي ذلك، مؤكداً في تسجيل صوتي لبرنامج "إي تي بالعربي" أن صحته جيدة ويستمتع بإجازة مع عائلته، وأضاف قائلاً: "أنا الحمد لله كويس، وقاعد في العين السخنة".

سلامتك حبيبي.



سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. يا صديق أيامي الطيبة الجميلة. 🤍 pic.twitter.com/qd2EmlmZ03 — Sherihan (@Sherihan) May 26, 2022

كما أضاف "بيتهيأ لى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام، كل اللي يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتي والحمد لله وقاعد في السخنة".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبر نشر خلال الساعات الماضية، حول إصابة الممثل المصري بالمرض الخبيث، ووصوله إلى مرحلة متأخرة من المرض وتوقف العلاج نهائياً.

وتجمع النجمان علاقة صداقة وعمل وطيدة مازالت مستمرة منذ سنوات طويلة، كما التقيا بأعمال فنية كثيرة بينها مسرحية (شارع محمد علي) وفيلمي (ميت فل) و(كريستال) وغيرها.