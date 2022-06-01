"تم التوصل لحكم".. قضية جوني ديب وآمبر تقترب من نهايتها

بعد محاكمة استمرت لعدة أسابيع شغلت الرأي العام العالمي، توصلت هيئة المحلّفين في النزاع القضائي بين الثنائي المثير للجدل جوني ديب وأمبر هيرد اللذين يتهم كل منهما الآخر بالتشهير إلى قرار، الأربعاء، بحسب ما أعلنت المحكمة التي تنظر في القضية.

وخلص الأعضاء السبعة في الهيئة إلى قرار يُعلن في الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي (19.00 ت غ) في محكمة فيرفاكس بالقرب من واشنطن بعد مداولات استغرقت نحو 13 ساعة بدأتها الجمعة واستكملتها اعتباراً من الثلاثاء.

مادة اعلانية

يذكر أنه على مدار جلسات المحاكمة التي استمرت أسابيع، استمعت المحكمة إلى روايات متناقضة إلى حد كبير عما حدث بين الاثنين خلال زواجهما العاصف الذي استمر على مدار عامين.

وتدور معركة قضائية محتدمة بين النجم وزوجته السابقة اللذين يتبادلان اتهامات خطيرة، إذ يتهم جوني ديب طليقته آمبر هيرد بضرب سمعته وتقويض مسيرته إثر تأكيدها في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018 أنها تعرضت للعنف الأسري قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين، من دون ذكر اسمه صراحة. وينفي ديب هذه الاتهامات، ويطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.

وشنت هيرد هجوماً مضاداً مطالبة الممثل بتعويض مضاعف قدره مئة مليون دولار، ومؤكدة أن ديب عنّفها لسنوات، واغتصبها عام 2015.

كما تقدمت الممثلة الشقراء بطلب للطلاق في آيار/مايو 2016 متهمة نجم هوليود بالعنف الأسري، وأصبح طلاقهما نافذاً في مطلع 2017.