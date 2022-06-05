حكم جديد ضد أحمد عز لصالح زينة.. حضانة وأجر سكن

قضت محكمة أسرة مدينة نصر في مصر، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 25 ألف جنيه أجر مسكن بأثر رجعي للفنانة زينة منذ تاريخ طلاقها في 2017، كما ألزمته المحكمة بدفع 3 آلاف جنيه أجرة حضانة شهريا بداية من الفترة من 13 ديسمبر 2017 حتى الآن.

في التفاصيل، أعلنت المحكمة أنه بعد الاطلاع على مواد قانون الأحوال الشخصية والمستندات المقدمة من تحريات عن قيمة أجر الفنان أحمد عز، حكمت المحكمة بإلزامه بدفع مبلغ 25 ألف جنيه شهريا كأجر مسكن لنجليه، من تاريخ طلاقه للفنانة زينة الواقع في 31 ديسمبر 2017 كما ألزمته بدفع 3 آلاف جنيه بالسوية بين الطفلين من تاريخ اليوم التالي للطلاق.

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أجر أحمد عز

وكان محامي زينة قد أقام دعويي أجر مسكن وحضانة أمام محكمة أسرة مدينة نصر ضد عز، وقدم مستندات للمحكمة تحوي أجر الفنان في أعماله السينمائية والحملات الإعلانية.

كما أن محكمة استئناف الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حددت جلسة 21 يونيو المقبل للحكم في استئناف زينة ضد عز، والتي تطالب فيها بزيادة "نفقة توأميها"، حيث كانت محكمة أول درجة في العام الماضي ألزمت عز بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه لصغيريه واستأنفت على الحكم وألزمته المحكمة بدفع 60 ألف جنيه.

رفض دعوى نقل التوأم لمدرسة أخرى

وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة مصرية، برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى.

يشار إلى أن محكمة الأسرة قضت في يناير 2018 بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.