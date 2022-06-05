صورة لشاكيرا تقبل وجنتيه..لم أكن في المستشفى بسبب بيكيه

في خضم قنبلة انفصال المغنية الكولومبية الأصل شاكيرا وقلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اللاعب جيرارد بيكيه، الذي أكده الثنائي أمس السبت، وتداعياته، سحرت صورة للفنانة الفاتنة قلوب الملايين من محبيها.

فبعد انتشار الأخبار حول وعكة صحية ألمت بها ونقلت إثرها إلى المستشفى إثر خبر الانفصال والخيانة، خرجت المغنية عن صمتها وأكدت في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في تويتر، أنها تواجدت فعلاً في سيارة إسعاف إلا أن الحادثة تعود لنهاية الأسبوع الماضي، موضحة أن والدها تعرّض لوعكة صحية استدعت نقله للعلاج في المستشفى.

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كدمات وضماد

وأرفقت البيان بصورة لها مع أبيها، تظهر آثار كدمات وضماد على وجهه جراء الحادث الذي تعرّض له. فيما عمدت صاحبة أغنية "واكا واكا" إلى تقبيل وجنيته.

كما شكرت الفنانة كل من اطمأن عليها بعد انتشار الأخبار، قائلة: "وصلتني كثير من الرسائل حول تواجدي في المستشفى.. أريد أن أقول إن هذه الصورة قديمة، وتعود للأسبوع الماضي حينما كان والدي مريضا واستدعت حالته النقل للمستشفى.. وهو يتعافى الآن، شكراً لرسائلكم ولدعمك".

لا خيانة بل تدهور علاقات

أتى هذا التوضيح بعد انتشار موجة من الأخبار التي أكدت أن شاكيرا تعرّضت لوعكة صحية إثر انفصالها عن بيكيه، بعدما أعلن الثنائي الانفصال رسمياً منهياً علاقة استمرّت 12 عاما أثمرت عن طفلين.

يشار إلى أن تأكيد الانفصال، جاء بعدما ضجت وسائل الاعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء تبلغ من العمر 20 عاما.

على الرغم من أن مصادر قريبة من اللاعب، أكدت أنه غادر منزله وانتقل للعيش بمفرده منذ أكثر من 3 أشهر، بسبب تدهور علاقة الشريكين على مر السنين، وليس بسبب الخيانة!