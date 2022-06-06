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بمكان واحد.. أول صور لشاكيرا وبيكيه بعد الانفصال

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شاكيرا من التشيك
الثنائي من التشيك

بمكان واحد.. أول صور لشاكيرا وبيكيه بعد الانفصال

الثنائي سافر إلى جمهورية التشيك لتشجيع ابنهما ميلان في بطولة بيسبول

دبي - العربية.نت

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لا تزال تداعيات انفصال الثنائي الأشهر قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اللاعب جيرارد بيكيه والمغنية الشهيرة شاكيرا، مستمرة.

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فبعد شائعات الخيانة وأسباب إنهاء العلاقة، أطل الاثنان معاً مجدداً بأول صور انتشرت بعد إعلان الانفصال.

فقد سافر الاثنان إلى التشيك لمشاهدة ابنهما الأكبر ميلان وهو يتنافس في إحدى بطولات البيسبول.

يتجنبان الاحتكاك

وظهرت شاكيرا هادئة في الصور تحاول الابتسام والاحتكاك مع المعجبين الذين اقتربوا منها بشكل طبيعي، بينما كان بيكيه بعيداً عنها بعض الشيء، وذلك وفقا لما نقله موقع "Marca".

كما رأى البعض أن الثنائي حاول تفادي بعضهما بعضا قدر الإمكان، على الرغم من تواجدهما بنفس المكان، كما كشف برنامج Socialité التابع لـ Mediaset España.

يذكر أن ابنهما ميلان البالغ من العمر 8 سنوات، عضو في الفريق الكتالوني الذي شارك في بطولة Super CUP للبيسبول تحت 10 سنوات.

وفي منافسة ضمت 24 فريقا بدأت يوم الخميس الماضي، حل الفريق في المركز الرابع.

كما احتل فريق ميلان المركز الأول في مجموعته، إلا أنهم خسروا مباراتهم الثانية يوم الأحد، وحرموا شاكيرا وابن بيكيه الأكبر من مكان على منصة التتويج.

12 عاماً وطفلان

يشار إلى أن الثنائي الشهير كان أكّد خبر الانفصال، السبت، في بيان رسمي، داعيا لاحترام الخصوصية.

وأنهى الطرفان علاقة استمرّت 12 عاما أثمرت عن طفلين.

الثنائي قبل الانفصال
الثنائي قبل الانفصال

وجاء تأكيد الانفصال، بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء تبلغ من العمر 20 عاما.

في حين نفت مصادر قريبة من اللاعب الشائعة، مؤكدة أنه غادر منزله وانتقل للعيش بمفرده منذ أكثر من 3 أشهر، بسبب تدهور علاقة الشريكين على مر السنين، وليس بسبب الخيانة.

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