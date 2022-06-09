بأول إطلالة بعد الانفصال.. شاكيرا ترقص

بعد أيام على إعلان انفصالها عن قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اللاعب جيرارد بيكيه، خرجت المغنية الكولومبية شاكيرا عن صمتها أخيراً، وأطلّت على جمهورها شخصيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت شاكيرا مقطع فيديو عبر حسابها في انستغرام، وهي ترقص إلى جانب النجوم المشاركين في برنامجها الجديد Dancing With Myself - نيك جوناس، وليزا كوشي، لتكون هذه أول إطلالة للمغنية العالمية منذ إعلان الانفصال الذي كان حديث الأوساط خلال الفترة الماضية.

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وكانت شاكيرا وصلت مع بيكيه بشكل منفصل إلى مطار برشلونة، بعدما التقيا سوية في التشيك في عطلة نهاية الأسبوع لتشجيع ابنهما الأكبر ميلان البالغ من العمر 9 سنوات، في بطولة البيسبول الخاصة به.

12 عاماً وطفلان

يشار إلى أن الثنائي الشهير كان أكّد خبر الانفصال، السبت الماضي، في بيان رسمي، داعيا لاحترام الخصوصية.

وأنهى الطرفان علاقة استمرّت 12 عاما أثمرت عن طفلين.

وجاء تأكيد الانفصال، بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء تبلغ من العمر 20 عاما.

في حين نفت مصادر قريبة من اللاعب الشائعة، مؤكدة أنه غادر منزله وانتقل للعيش بمفرده منذ أكثر من 3 أشهر، بسبب تدهور علاقة الشريكين على مر السنين، وليس بسبب الخيانة.

كما ظهر الاثنان لأول مرة بعد الانفصال في التشيك في عطلة نهاية الأسبوع.