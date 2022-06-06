تتحسن.. شقيقة شاكيرا تكشف حالتها بعد الانفصال

على الرغم من الانفصال الهادئ الذي أعلن عنه قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اللاعب جيرارد بيكيه والمغنية الشهيرة شاكيرا، السبت الماضي، إلا أن تفاصيل حياتهما تشغل الجميع.

فقد أكدت شقيقة شاكيرا لوسيا مبارك، أن قرار الانفصال لم يكن سهلاً، خصوصاً بعد مرور سنوات طويلة على العلاقة ووجود طفلين.

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ورغم ذلك شددت على أن الثنائي سيتجاوز الأمر، بأفضل طريقة ممكنة لصالح أبنائهما.

حالتها تتحسّن

وأضافت أن المغنية الكولومبية تتحسن يوماً بعد يوم.

كما ذكرت لوسيا أن شاكيرا كانت بزيارة لوالدها للاطمئنان عليه بعد حادث سقوط عنيف تعرّض له استدعى نقله إلى المستشفى، بحسب تصريحات لـ Europa Press.

وتابعت أن قرار الانفصال جاء باتفاق بين الطرفين، حيث وجد الاثنان فيه الحل الأفضل، موضحة أنهما اتفقا على تفاهم مستمر من أجل الطفلين.

12 عاماً وطفلان

يشار إلى أن الثنائي الشهير كان أكّد خبر الانفصال، السبت، في بيان رسمي، داعيا لاحترام الخصوصية.

وأنهى الطرفان علاقة استمرّت 12 عاما أثمرت عن طفلين.

وجاء تأكيد الانفصال، بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء تبلغ من العمر 20 عاما.

في حين نفت مصادر قريبة من اللاعب الشائعة، مؤكدة أنه غادر منزله وانتقل للعيش بمفرده منذ أكثر من 3 أشهر، بسبب تدهور علاقة الشريكين على مر السنين، وليس بسبب الخيانة.

كما ظهر الاثنان لأول مرة بعد الانفصال في التشيك التي وصلا إليها لمشاهدة ابنهما الأكبر ميلان وهو يتنافس في إحدى بطولات البيسبول.