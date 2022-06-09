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بعد تعافيه.. فيديو لشاكيرا تساعد والدها على القراءة

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بعد تعافيه.. فيديو لشاكيرا تساعد والدها على القراءة

دبي - العربية.نت

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بعد أيام عن إعلانها تعرض والدها لوعكة صحية استدعت نقله للعلاج في المستشفى، شاركت الفنانة الكولومبية شاكيرا مقطعا مصورا بهذا الشأن، وذلك بعد أيام من انفصالها عن نجم برشلونة جيرارد بيكيه.

فبعد كشفها عن وعكة صحية ألمت بوالدها، نشرت الفنانة مقطعا عبر إنستغرام وهي تحمل بطاقات عليها بعض الكلمات حتى يتعرف عليها والدها ويقرأها مع والدتها التي كانت جالسة خلفها.

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وأظهر المقطع الذي لقي أكثر من 6 ملايين مشاهدة، شاكيرا التي كانت تبتسم وتشجع والدها في كل مرة يقرأ فيها كلمة بشكل صحيح، وتقول له بالإسبانية "جيد جداً" (muy bien) وتحافظ على سلوك مرح بينما يحرز تقدما ثابتاً.

كما، أرفقت الفيديو بمنشور قالت فيه إن والدها خرج إلى المنزل إنها تقوم بمساعدته لتحفيز معرفته، وختمت "شكرا لكم جميعا على غمرنا بحبكم الكبير".

انفصالها عن بيكيه

ودعم العديد من متابعيها هذه المشاركة المميزة من خلال التعليقات برموز تعبيرية ورسائل لطيفة لها.

يذكر أن شاكيرا انفصلت عن نجم برشلونة الأسبوع الماضي، بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانته لها مع طالبة شقراء تبلغ من العمر 20 عاما.

في حين نفت مصادر قريبة من اللاعب الشائعة، مؤكدة أنه غادر منزله وانتقل للعيش بمفرده منذ أكثر من 3 أشهر، بسبب تدهور علاقة الشريكين على مر السنين، وليس بسبب الخيانة.

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