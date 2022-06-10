بعد إلغاء حفله في العراق.. أول تعليق لسعد لمجرد

في أول تعليق له على إلغاء حفله في العاصمة العراقية بغداد، رد الفنان المغربي سعد لمجرد عبر "ستوري" في حسابه على "إنستغرام" بمشاركة صورة برفقة شقيقه علي الذي يعيش في لندن، وكتب عليها "العراق نحبك مهما حدث، نرسل لكم الكثير من الحب من بغداد نحن سعداء وكثيرا".

جاء تعليق لمجرد بعد إلغاء إدارة مدينة "سندباد لاند" السياحية في بغداد للحفل الذي كان مقررا، مساء أمس الخميس بعدما قام محتجون باقتحام المكان

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محاولات اقتحام

وكان الحفل الملغى يعتبر الأول للنجم الشهير في العراق، على أرض مدينة سندباد لاند، شرق العاصمة.

فيما تجمع المئات من المعارضين يتقدمهم رجال دين أمام المدينة السياحية، ورفعوا لافتات تناهض إقامة السهرات والحفلات. فيما حاول بعض المتظاهرين اقتحام المدينة السياحية، إلا أن قوات الشغب تمكنت من صدّهم.

عقب هذه التجمعات، ألغت الإدارة الحفل بشكل تام.

هذا وكانت إدارة "السندباد لاند"، قررت تأجيل حفل الفنان المغربي في بغداد من 2 يونيو إلى 9 من ذات الشهر، وذلك لتزامن الموعد الأول مع ذكرى أربعينية مقتل الإمام علي، وفق بيان للإدارة نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

"تخالف الأعراف"

تأتي تلك التطورات فيما تضغط بعض الفصائل المسلحة والمجموعات المتشددة بشكل متكرر ، من أجل إلغاء الحفلات الفنية والغنائية، بدعوى أنها تتزامن مع احتفالات دينية، أو أنها تخالف الأعراف السائدة في المجتمع العراقي أو التعاليم الدينية، حسب زعمها.

يشار إلى أن "سندباد لاند" تعتبر من أكبر مدن الألعاب في العاصمة العراقية بغداد، كما أنها الأولى في إقامة الحفلات الغنائية التي أحياها فنانون عرب بارزون.