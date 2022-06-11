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نجمة مصرية شهيرة توافق على طلب سعد لمجرد.. ما القصة؟

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سعد لمجرد
سعد لمجرد

نجمة مصرية شهيرة توافق على طلب سعد لمجرد.. ما القصة؟

دبي - العربية.نت

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أعلنت الفنانة المصرية نبيلة عبيد موافقتها على الظهور كبطلة كليب يغنيه الفنان المغربي سعد لمجرد، مبينة أنها من محبيه.

وكان النجم الشاب قد اختار الفنانة الشهيرة لتكون بطلة لأحد كليباته الغنائية، وذلك خلال ظهوره في برنامج "صدى الملاعب" على قناة "إم بي سي"، حيث اختار ثلاث فنانات يتمنى مشاركتهن أغانيه، من بينهن نبيلة عبيد.

وقالت نبيلة عبيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "الجمال عدى الكلام، وسعد لمجرد عدى بجماله وذوقه ولباقته كل خطوط ما يسعدني باحترامه ومحبته".

كما أضافت: "طبعا أحب أكون في فيديو كليب تغني فيه لو وجودي متوظف فنيا، خاصة إن أنا ممن بيحبوا أغانيك وربنا معاك دايما ويوفقك".

وهذه ليست المرة الأولى التى تتفاعل فيها النجمة المصرية مع الفنان المغربى فبعد طرح دويتو "من أول دقيقة" مع الفنانة إليسا، نشرت فيديو من أحد أفلامها مع الأغنية. كما كررت نفس الأمر مع أغنية "عدى الكلام".

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