.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإعلان عن جزء ثانٍ من مسلسل "سكويد غيم" المثير للجدل

  • الخط
A pink soldier guard is part of the ambiance at Netflix's Squid Game Los Angeles FYSEE Special Event at Netflix FYSEE at Raleigh Studios on June 12, 2022 in Los Angeles, California. (Photo by VALERIE MACON / AFP) RELATED CONTENT PHOTOS us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix us - entertainment - streaming - netflix
أجواء "سكويد غيم" خلال مناسبة نظمتها نتفلكس أمس في لوس أنجلوس
نتفليكس

الإعلان عن جزء ثانٍ من مسلسل "سكويد غيم" المثير للجدل

لم تعلن منصة "نتفليكس" عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "لعبة الحبار" الكوري الجنوبي الذي حقق جزؤه الأول نجاحاً عالمياً كبيراً

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة "نتفليكس" أمس الأحد أن مسلسل "سكويد غيم" (لعبة الحبار) الكوري الجنوبي الذي حقق نجاحاً عالمياً كبيراً سيعود في موسم ثانٍ.

وأصبح "لعبة الحبار" أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة "نتفليكس" عندما بدأ عرضه في سبتمبر 2021.

أبطال "سكويد غيم" خلال مناسبة نظمتها نتفلكس أمس في لوس انجلوس
أبطال "سكويد غيم" خلال مناسبة نظمتها نتفلكس أمس في لوس انجلوس
حشد غاضب في المكسيك يحرق مستشاراً سابقاً بمجلس النواب الأخيرة حشد غاضب في المكسيك يحرق مستشاراً سابقاً بمجلس النواب

ولم تحدد "نتفليكس" موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل.

ويتناول المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية ويلعبون ألعاب أطفال لها تبعات مميتة للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغير حياتهم.

والجزء الأول من المسلسل، المؤلف من تسع حلقات، أثار جدلاً واسعاً بسبب عنفه المفرط.

من الجزئ الأول من مسلسل "سكويد غيم"
من الجزئ الأول من مسلسل "سكويد غيم"
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح "التجارة العالمية" في منع حدوث أزمة غذائية بسبب الحرب الأوكرانية؟ هل تنجح "التجارة العالمية" في منع حدوث أزمة غذائية بسبب الحرب الأوكرانية؟
اكتشف المزيد