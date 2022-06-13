نتفليكس
الإعلان عن جزء ثانٍ من مسلسل "سكويد غيم" المثير للجدل
لم تعلن منصة "نتفليكس" عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "لعبة الحبار" الكوري الجنوبي الذي حقق جزؤه الأول نجاحاً عالمياً كبيراً
أعلنت شركة "نتفليكس" أمس الأحد أن مسلسل "سكويد غيم" (لعبة الحبار) الكوري الجنوبي الذي حقق نجاحاً عالمياً كبيراً سيعود في موسم ثانٍ.
وأصبح "لعبة الحبار" أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة "نتفليكس" عندما بدأ عرضه في سبتمبر 2021.
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ولم تحدد "نتفليكس" موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل.
ويتناول المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية ويلعبون ألعاب أطفال لها تبعات مميتة للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغير حياتهم.
والجزء الأول من المسلسل، المؤلف من تسع حلقات، أثار جدلاً واسعاً بسبب عنفه المفرط.
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