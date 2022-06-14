بأول ظهوره بعد خلافه مع شيرين.. انتقادات لصوت حسام حبيب

بعد أزمته الأخيرة مع طليقته الفنانة شيرين، أطلّ الفنان المصري، حسام حبيب، لأول مرة برفقة الفنان تامر حسني يحيي حفل زفاف في القاهرة.

ومن خلال مقطع فيديو انتشر على إنستغرام، ظهر حبيب مشاركاً حسني أداء أغنية "شوفت بعينيا"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

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إلا أن التعليقات لم تكن لصالحه عبر مواقع التواصل، حيث رأى كثيرون أن صوته تغيّر جداً، وأنه بدا متعباً ولا يصلح للغناء.

كما اعتبر آخرون أن عدم الظهور كان حلاً أفضل لحبيب، نظراً لرداءة الصوت، وفق قولهم.

وأشار ثانٍ إلى أن "الأحبال الصوتية اختفت"، بحسب التعليق.

ضبط شرطة وإخلاء سبيل

يذكر أن اسم حسام حبيب كان تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد أن اتهمته طليقته الفنانة شيرين بالتعدي عليها أمام ابنتيها في منزلها واستغاثت بالشرطة.

وألقت السلطات القبض على الفنان، ثم تم إخلاء سبيله بعد أن سدد الكفالة المالية.

في حين أفاد حبيب بأنه زار طليقته لإتمام تعاون فني لا أكثر، وتعهّد بعدم التعرّض لها ثانية.

وأعلن الثنائي الطلاق قبل أشهر بعد زواج دام 4 سنوات.