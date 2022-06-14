بأول ظهوره بعد خلافه مع شيرين.. انتقادات لصوت حسام حبيب
تعليقات حادة طالت أداء صاحب "إنت معايا" عبر مواقع التواصل
بعد أزمته الأخيرة مع طليقته الفنانة شيرين، أطلّ الفنان المصري، حسام حبيب، لأول مرة برفقة الفنان تامر حسني يحيي حفل زفاف في القاهرة.
ومن خلال مقطع فيديو انتشر على إنستغرام، ظهر حبيب مشاركاً حسني أداء أغنية "شوفت بعينيا"، وسط تفاعل كبير من الحضور.
إلا أن التعليقات لم تكن لصالحه عبر مواقع التواصل، حيث رأى كثيرون أن صوته تغيّر جداً، وأنه بدا متعباً ولا يصلح للغناء.
كما اعتبر آخرون أن عدم الظهور كان حلاً أفضل لحبيب، نظراً لرداءة الصوت، وفق قولهم.
وأشار ثانٍ إلى أن "الأحبال الصوتية اختفت"، بحسب التعليق.
ضبط شرطة وإخلاء سبيل
يذكر أن اسم حسام حبيب كان تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد أن اتهمته طليقته الفنانة شيرين بالتعدي عليها أمام ابنتيها في منزلها واستغاثت بالشرطة.
وألقت السلطات القبض على الفنان، ثم تم إخلاء سبيله بعد أن سدد الكفالة المالية.
في حين أفاد حبيب بأنه زار طليقته لإتمام تعاون فني لا أكثر، وتعهّد بعدم التعرّض لها ثانية.
وأعلن الثنائي الطلاق قبل أشهر بعد زواج دام 4 سنوات.
-
"أبشر ما ينباع البيت".. هكذا فزعت الناصرية لإنقاذ طفلعبارة على الحائط ورقم هاتف.. انتفض الناس وجمعوا المبلغ سوشيال ميديا
-
"تستغل المراهقين".. 8 دعاوى قضائية ضد فيسبوك وانستغرامتتصاعد القضايا ضد شركة ميتا المالكة لتطبيقي فيسبوك وإنستغرام المتعلقة بالآثار الجانبية على الأطفال ومنها الاضطرابات العقلية والتي أثيرت مؤخراً ضدها من ... تكنولوجيا
-
"بيتكوين" ترتد صعودا بعد ملامستها مستويات 20 ألف دولارخسرت أكثر من ربع قيمتها في 7 أيام أسواق المال