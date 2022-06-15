أمبر هيرد تعترف: فعلت أشياء رهيبة خلال ارتباطي بجوني ديب

"فعلت وقلت أشياء فظيعة طوال علاقتي" بجوني ديب، بهذه الكلمات اعترفت هيرد بأنها تصرفت بطرق مروعة خلال فترة ارتباطها بزوجها السابق، مشيرة إلى أنها في بعض الأحيان تكاد لا تتعرف على نفسها.

فقد تحدثت الفنانة التي شغلت محاكمتها الرأي العام في أميركا والخارجي خلال الفترة الماضية، عن كل شيء بدءاً من معاملة الجمهور لها أثناء المحاكمة إلى ما إذا كانت تقول الحقيقة بشأن إساءة معاملته المزعومة.

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لم تتراجع عن مزاعمها

وجلست هيرد لإجراء مقابلة حصرية، هي الأولى لها، مع سافانا جوثري منNBC News، والتي بث جزء منها في برنامج "توادي" أمس الثلاثاء.

فيما لم تتراجع الممثلة عن مزاعمها بأن ديب أساء إليها جسدياً وعاطفياً أثناء زواجهما، إلا أن مقدمة البرنامج دفعت هيرد إلى الحديث عما إذا كانت قد أساءت معاملة ديب بعد أن قالت نجمة "أكوامان" إنها لم تبدأ شجاراً جسدياً مع ديب على الرغم من التسجيل الذي تم تشغيله أثناء المحاكمة، والذي يبدو أنه يظهر أنها فعلت ذلك.

وفي هذا السياق، اعترفت هيرد بأنها "فعلت وقالت أشياء فظيعة طوال علاقتها"، وأضافت "لقد تصرفت بشكل فظيع"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".

"الموت لأمبر"

إلى ذلك، كشفت خلال مقابلتها أنه في الأيام التي سبقت المحاكمة، كان عليها أن تمشي بجوار عدد كبير من مؤيدي ديب في طريقها إلى المحكمة، وهم يحملون لافتات تهينها بعبارات مثل "الموت لأمبر".

وقالت إن قاعة المحكمة كانت مليئة بمؤيدين مفعمين بالحيوية لشخصية ديب "Pirates of the Caribbean".

كما، أوضحت أن "هذا كان أكثر شيء مذل وفظيع مررت به على الإطلاق". وتابعت "لم أشعر قط بمزيد من الابتعاد عن إنسانيتي. شعرت بأنني أقل من إنسان".

"محاموه قاموا بعمل أفضل"

وعندما سُئلت عما إذا كانت تعتقد أن محاميي ديب أفضل من محاميها، قالت هيرد إن محاميه "قاموا بعمل أفضل في صرف انتباه هيئة المحلفين عن القضايا الحقيقية".

يذكر أن ديب رفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة مقابل 50 مليون دولار، زاعماً أنها تشوه سمعته في مقال رأي بصحيفة "واشنطن بوست" عام 2018 كتبت فيه عن تجربتها مع العنف المنزلي.

ولم يُشر إلى ديب بالاسم في مقال هيرد، لكنه قال إن ذلك كلفه العمل.

ووجدت المحكمة أن كلاً من هيرد وديب مسؤولين عن التشهير في الدعاوى القضائية المتبادلة ضد بعضهما البعض ومع ذلك، منحت هيئة المحلفين تعويضات أكثر بكثير لديب.