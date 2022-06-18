أوتاكا: العمل مع يسرا يؤكد مقولة إن "الكبير كبير"

متنوع في الأدوار التي يقدمها بالرغم من أنها كوميدية، ولكن لن ترى دورا يشبه الآخر في أي تفصيلة من تفاصيله. يعيش حالة من الازدهار الفني في الفترة الأخيرة إذ شارك في السباق الرمضاني الماضي في مسلسلي "أحلام سعيدة" و"رانيا وسكينة"، بينما يعرض له حالياً في دور السينما فيلم "زومبي". كما يعرض له على أحد المنصات مسلسل "البيت بيتي". كما شارك قبل رمضان بالجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" على منصة "شاهد".

إنه الفنان محمد أوتاكا الذي شارك أيضا خلال الفترة الماضية بعرض مسرحية " كاليغولا" على مسرح الدولة. وفي حواره مع "العربية.نت" أعلن عن كواليس وتفاصيل العديد من الأعمال التي شارك فيها مؤخرا.

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*عُرضت لك مؤخرا مسرحية "كاليغولا"، على المسرح العائم؟

**سعدت بعودة العرض مرة أخرى للمسرح العائم، كما سعدت بتلك التجربة، فهذ العمل مختلف عن الأعمال المسرحية التي قدمتها، فالعرض تدور أحداثه حول الإمبراطور كيوس والشهير بـ"كاليغولا" وهو يعد من أشهر الأباطرة في التاريخ، ورغبته في تغيير الواقع وفي الحصول على القمر.

فالعمل للكاتب المسرحي الفرنسي الشهير البير كامو، فهذه النوعية من الأعمال المسرحية لابد من الاهتمام بها، فنيا وإعلاميا، مثل المهرجانات السينمائية، حتي يتمكن الممثلون من تقديم أفضل أداء لهم، وتعود للمسرح قيمته من جديد، فالمسرح مهم جدا للناس، ولتشكيل وعيهم وثقافتهم.

*ما زال يعرض لك في دور العرض فيلم "زومبي" فكيف وجدت فكرة العمل؟

**يعد من الأفلام المختلفة لأن فكرته جديدة وأول مرة تقدم في مصر، وشهد تصوير الفيلم الكثير من المجهود، الأكشن الكوميدي الجديد والمختلف. لكن كواليس الفيلم كانت كارثة ومختلفة ومليئة بالمرح.

كما تلقيت ردود أفعال إيجابية من الجميع، خاصة وأن الفيلم يضم نخبة من النجوم، وجميعهم يمتلكون موهبة وطاقة فنية كبيرة، ومن أبرزهم علي ربيع، وكريم عفيفي، ومحمد محمود، وهاجر أحمد، لذا أنا سعيد بالعمل معهم.

*يُعرض لك أيضا منذ فترة مسلسل "البيت بيتي" على منصة "شاهد".. فحدثنا عن التجربة

**بالفعل يُعرض على منصة "شاهد"، فهو من أعمال شاهد الأصلية، وسعدت بالعمل مع كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وهي المرة الأولى التي أعمل فيها مع المخرج خالد مرعي. وقد سعدنا بردود الفعل التي تلقيناها عن المسلسل حتى الآن، فالتحضير للعمل استمر نحو 4 شهور قبل بداية التصوير، فالتجربة تقدم الرعب والكوميديا بطريقة مختلفة عن السائد، فهو يعتبر نوعاً جديداً، فصعوبة العمل تكمن في كيفية المزج بين الاثنين بأسلوب ذكي ومقنع.

*مسلسل "أحلام سعيدة" هو العمل الأول الذي جمعك بالفنانة الكبيرة يسرا.. فما تقييمك للتجربة؟

**منذ نعومة أظافري وفي طفولتي وقد كان لدي حلم أن أصبح فنانا، ولكن حلمي الكبير الذي ظل يراودني طوال حياتي، هو أن أشارك النجمة يسرا في أي عمل فني، حتى جاءت الفرصة من خلال مسلسل "أحلام سعيدة"، والحقيقة أن ما حدث في هذا العمل ظل يراودني طوال عمري، وهو من أفضل الأمور التي حدثت لي هذا العام، بل وطوال عمري. فقد كان نفسي أن أٌقابلها على الأقل، فلا يوجد فنان تأتي له فرصة العمل مع يسرا ويرفضها، والحقيقة أنني تعلمت منها أمرا هاما، وهو مثل قديم ولكنه ترجم لي على أرض الواقع وهو "الكبير كبير" ولقد أحببتها كثيرا.

*وهل شعرت بالخوف من العمل؟

**في الحقيقة تخوفت كثيرا لأنني جسدت فيه دور حارس عقار وقد جسدته من قبل في مسلسل "اللعبة"، ولكن عندما تحدثت مع الأستاذ عمرو عرفة مخرج العمل طمأنني وأكد على أن الدورين مختلفين، فـ"رجب" حارس العقار في "أحلام سعيدة" يعيش في الزمالك ومتمدن ويعتقد أنه يفهم في كل شيء، والحقيقة كنت مرتبكاً جداً ومرعوب وركبي بتخبط فى بعضها ولولا مي كساب وشيماء سيف كانوا بيشجعوني طول الوقت ويقولولي "فك".

*وكيف كانت كواليس تصوير المشهد الأول؟

**كان أول يوم تصوير لمشاهد دوري بالعمل، هو ما جمعني بالفنانة يسرا، وكان مشهد "فول بالسحت" والحمد لله حقق المشهد نجاحا كبيرا، كما أنني شعرت بارتياح كبير أثناء تصوير المشهد خاصة بعدما أضحك "الإفيه" الفنانة يسرا نفسها. وكان هناك حالة خاصة أثناء تصوير المشهد، ومن بعد هذا المشهد فقد كان أي إفيه أجربه وتضحك عليه يسرا كنت أعتمده، وخلق العديد من الأفيهات، منها مثلا "حكايتك على الله" التي تم اعتمادها طوال العمل.

*وكيف وجدت العمل في مسلسل "رانيا وسكينة"؟

**جسدت ضمن أحداث العمل دور ابن خالة الفنانة روبي ويدعى "عربي"، وتربطه علاقة عاطفية من طرفه هو فقط، فهي تحب شخص آخر وتتزوجه، وقد سعدت بشكل كبير بالعمل مع فريق العمل وخاصة مع روبي، فقد كانت بالنسبة لي اكتشافا، كما أن العمل كان كوميديا اجتماعيا، والقصة بعيدة تماما عن قصة ريا وسكينة الشهيرة.

*وماذا عن مسلسل "تسليم أهالي" و"عالم موازي"؟

**أنتظر حالياً طرح مسلسل "تسليم أهالي" حيث انتهيت من تصويره منذ فترة ولكن لا توجد أي تفاصيل حتى الآن عن موعد عرضه، والمسلسل من بطولة دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

كما أنتظر أيضاً عرض مسلسل "عالم موازي" ولكنه متوقف حالياً للأسف، المسلسل بطولة دنيا سمير غانم، وعمرو وهبة، وشيماء سيف، ودلال عبدالعزيز، تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، إخراج هشام جمال، و"إنتاج سينرچي".