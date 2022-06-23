حيلة من أمبر هيرد لتحصيل المال.. "كتاب يكشف كل شيء"

بعد خسارتها دعوى تشهير بقيمة 8 ملايين دولار ضد زوجها السابق جوني ديب، يبدو أن الممثلة أمبر هيرد تبحث عن مصدر دخل لتحصيل المال لاسيما أن الغموض يشوب مستقبل مهنتها أيضاً.

فقد كشفت التقارير أن هيرد تجري محادثات لكتابة كتاب يكشف كل شيء لزيادة دخلها بعد خسارة الدعوى، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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"محطمة"

وأفاد مصدر مقرب من نجمة "أكوا مان" أن الممثلة البالغة من العمر 36 عاماً كانت "محطمة" وليست في وضع يمكنها فيه من رفض الأموال.

كما أضاف أن مسيرتها المهنية في هوليوود قد انتهت، مشيراً إلى أنها تجري محادثات بالفعل وهي متحمسة حيال ذلك.

وأوضح أنها "في هذه المرحلة ليس لديها ما تخسره وتريد إخبار الجميع".

قد تتورط مجدداً

وفي هذا السياق، علق درور بايك، وهو محامي طلاق في نيويورك على الموضوع، قائلاً إن مشروع الكتاب يمكن أن يؤدي إلى تورط هيرد مرة أخرى، في إشارة إلى التشهير ضد زوجها.

وبيّن أن "ديب ومحاميه سيقرأون ويستمعون إلى كل ما تقوله هيرد في الكتاب وإذا تجاوزت الخط، وهو أمر محتمل، فليس هناك شك في أنها ستتعرض لدعوى تشهير أخرى وينتهي بها الحال في المحكمة".

كما يمكن أن تواجه الممثلة الشقراء رد فعل عنيفاً آخر من الجمهور، الذي انتقدها لتكرار مزاعمها ضد ديب أثناء مقابلة Dateline.

تتسوق في متجر للتنزيلات

تأتي هذه الأخبار بعد أن اعترفت هيرد من خلال محاميها بأنها لا تستطيع تحمل 8.3 مليون دولار كتعويضات مُنحت لديب في 1 يونيو خلال معركة التشهير.

ومنذ ذلك الحين، شوهدت الممثلة وهي تتسوق في متجر TJ Maxx بأسعار مخفضة في نيويورك.

يذكر أنه في أول مقابلة علنية لها الأسبوع الماضي منذ خسارتها أمام المحكمة، زعمت هيرد أنها "خائفة" من سرد جانبها من القصة، حيث اتهمت ديب بالاعتداء عليها جسدياً طوال فترة زواجها المضطرب.

وعلى الرغم من استمرارها في نشر ادعاءاتها، أصرت على أنها لا تريد أكثر من المضي قدماً في حياتها، فيما من غير الواضح ما إذا كان ديب سينفذ الحكم ويطلب من هيرد دفع مبلغ كبير من المال.