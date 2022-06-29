أشهر أغنية مهرجانات مسروقة.. مطرب "بنت الجيران" يعتذر

بعدما حذف موقع يوتيوب للأغاني، الأغنية المشهورة "بنت الجيران، من على قناة مغنيها الرسمية حسن شاكوش، خرج الأخير عن صمته.
فقد اعتذر مطرب المهرجانات المصري الشهير، من الفنان محمد حماقي، والملحن مدين على تصريحاته التي اتهمهما خلالها بأنهما اقتبسا لحن أغنية "حاجة مستخبية" من أغنية تركية.
وبرر صاحب أغنية "افتحي شباكك"، في مقطع فيديو عبر حسابه في انستغرام، بأن كلامه عن الأمر كان مجرّد تأكيد على حقه بالأغنية وأن لحنها ليس مسروقاً.
بنت الجيران أغنيتي
وقال:"كنت طالع أتكلم في نقطة إن أغنية بنت الجيران بتاعتي أنا، مليش دعوة بأغنية حماقي خالص، كنت بوضح له الرؤية، إن أغنية حاجة مستخبية بتاعة الأستاذ حماقي لحن تركي، سمعت كدة من الناس، أنا مش قصدي اغلط في حق حد، أنا مبحبش اغلط في حد.. أغنية بنت الجيران بتاعتي، وأغنية حاجة مستخبية بتاعة الأستاذ حماقي، واللي ملحنها له أخويا وحبيبي الأستاذ مدين، طبعا هو ده الخلاف كله، وطبعا مدين متكلمين مع بعض كتير، وهو ملحن من الشاطرين جدا، ومدين أخ ليا على المستوى الشخصي، وأنا بحبه، وهي دي النقطة اللي أنا طالع أتكلم فيها".
واختتم: ”وتحية لكل فريق عمل حاجة مستخبية، وأنا مبحبش حد يزعل مني، ومدين أخويا وحبيبي طبعا، ولو في أي سوء تفاهم حصل أنا بقولكم متزعلوش، وكله خير إن شاء الله، وكل الناس ربنا يكرمها وأخويا وحبيبي احلى مدين“.
يذكر أن إدارة يوتيوب كانت قامت الثلاثاء، بحذف أغنية "بنت الجيران" من على صفحاتها بعد تقديم الملحن مدين بلاغ يؤكد فيها أن لحنها مسروق من لحن أغنيته "حاجة مستخبية" الذي غناها الفنان محمد حماقي.
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