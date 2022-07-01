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لأول مرة.. نيللي كريم وزوجها في مسلسل واحد

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هشام عاشور ونيللي كريم من كواليس المسلسل

لأول مرة.. نيللي كريم وزوجها في مسلسل واحد

حصل هشام عاشور على دورات تأهيلية في التمثيل حينما كان يقيم بالولايات المتحدة الأميركية

القاهرة - أحمد الريدي

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يبدو أن مسلسل "روز وليلى" سيشهد العديد من المفاجآت، بداية من تقاسم بطولته بين يسرا ونيللي كريم، مرورا بتقديمه من خلال صناع عالميين، وانتهاء بتواجد هشام عاشور زوج نيللي كريم للمرة الأولى في دور زوجها.

وفي أول تجربة من نوعها، نجح صناع المسلسل في الجمع بين نيللي كريم وزوجها هشام عاشور لاعب الاسكواش العالمي، حيث يقدم دور زوجها في أحداث المسلسل.

المسلسل الذي تنتجه "استوديوهات MBC" يجري تصويره في الوقت الحالي، وظهرت صورة نيللي كريم إلى جوار زوجها في أحداث العمل، حيث حصل هشام عاشور على دورات تأهيلية في التمثيل حينما كان يقيم بالولايات المتحدة الأميركية، وتعد هذه التجربة الأولى له أمام زوجته نيللي كريم في ظل تقديمه لدور الزوج على الشاشة أيضا.

نيللي كريم وهشام عاشور
نيللي كريم وهشام عاشور

المسلسل من تأليف البريطاني كريس كول، صاحب العديد من الأعمال العالمية، فيما يحمل العمل توقيع المخرج البريطاني أدريان شيرغولد، الذي تعاون مع المؤلف من قبل في بعض الأعمال.

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يُذكر أن مسلسل "روز وليلى" يعرض عبر منصة "شاهد VIP" في الربع الأخير من العام الحالي، على أن يتكون من 10 حلقات، مدة كل حلقة ساعة تلفزيونية، ولم يعلن صناع العمل إن كان المسلسل سيتكون من جزء واحد أم أنه سيتواجد به أكثر من جزء.

العمل يحمل طابع كوميدي مليء بالإثارة والتشويق، حيث يتناول قصة محققتين مستقلتين، يتم التعاقد معهما لكشف تفاصيل عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط لها في مصر، لكن افتقارهما للمهنية والكفاءة يتسبب في انجراف التحقيق عن مساره، مع وجود مواجهات تعرض حياتهما للخطر.

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