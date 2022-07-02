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عمر نجل أسامة بن لادن يعرض لوحاته في فرنسا

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Saudi painter Omar bin Laden (L), the fourth-eldest son of former Al-Qaeda leader Osama Bin Laden, and his English wife Zaina, pose during an exhibition of some thirty Bin Laden's artworks at the Arielle Brocante, in Le Teilleul, western France, on July 1, 2022. Living in France since 2016, Omar bin Laden began painting during France's Covid-19 related lockdown. Many of his works are inspired by a period of his life spent in Afghanistan. (Photo by Jean-François MONIER / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
عمر بن لادن مع إحدى لوحاته

عمر نجل أسامة بن لادن يعرض لوحاته في فرنسا

تبدو معظم اللوحات المعروضة، والتي لا يتجاوز مقاس الأكبر منها 60x80 سنتيمتراً، انعكاساً لذكريات طفولة عمر بن لادن ومراهقته

لو تويل (فرنسا) – فرانس برس

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انكب عمر بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، الذي قتلته القوات الخاصة الأميركية في باكستان سنة 2011، على الرسم خلال فترات الحجر المنزلي، وتشكّل لوحاته محور معرض يقام حالياً في فرنسا، وسط تزايد الطلب على أعماله حول العالم.

ويقول الرجل طويل القامة وذو الشعر البني المجعّد المنسدل على كتفيه واللحية الصغيرة: "كنّا نمضي وقتنا خلال فترة الحجر داخل المنزل من دون القيام بأي أمر مهمّ"، مضيفاً: "كانت زوجتي ترسم وشعرت بالحاجة إلى أن أحاول ممارسة هذا النشاط".

ويضيف بصوته المنخفض: "تعلّمت الرسم استناداً إلى مقاطع فيديو شاهدتها في يوتيوب.. وأحببت هذا الفن". ومن بين نشاطات أخرى عدة، أضحى الرسم "أكثر ممارسة مثيرة للاهتمام لي"، بحسب بن لادن.

عمر بن لادن مع زوجته وسط لوحاته
عمر بن لادن مع زوجته وسط لوحاته

ويعتبر عمر أنّ التوصل إلى تنفيذ ما يتمناه المرء خطوة تجعله "سعيداً جداً".

وتبدو معظم اللوحات المعروضة، والتي لا يتجاوز مقاس الأكبر منها 60x80 سنتيمتراً، انعكاساً لذكريات طفولة عمر بن لادن ومراهقته.

وقد أمضى نجل أسامة بن لادن سنوات حياته الأولى في مسقط رأسه السعودية. ويقول: "انتقلنا إلى العيش مع والدي في السودان عندما كنت أبلغ عشر سنوات، قبل أن نغادر" بعد أربع سنوات "إلى أفغانستان".

عمر بن لادن وسط لوحاته
عمر بن لادن وسط لوحاته

ويبرز هذان البلدان بقوة في أعمال عمر بن لادن. إذ تظهر في إحدى لوحاته التي استخدم في رسمها اللون الأحمر جبال موجودة في أفغانستان التي يصفها بأنها "بلد مذهل". ويقول إن "الأحمر يرمز إلى المعاناة والحرب والتفجيرات والموت.. وهو ما يشكل أصعب مرحلة في حياتي".

ويعتبر أنّ اللوحة تصبح بعد رسمها "جزءاً من صاحبها"، مضيفاً أن "جزءاً منّي لا يزال يعيش في أفغانستان".

وبعد تمضية خمس سنوات في هذا البلد، الذي يحتفظ منه بذكريات مميزة، ترك عمر والده في التاسعة عشرة ليبدأ حياة جديدة تنقل خلالها بين عدد كبير من الدول العربية، ليصل سنة 2016 إلى فرنسا ويستقر في منطقة نورماندي.

عمر بن لادن وسط لوحاته
عمر بن لادن وسط لوحاته

"أصبحت في فرنسا فناناً"

وألغي في العام الفائت معرض لرسوماته بسبب الحجر الصحي المرتبط بالجائحة. لكن هذه المرة، عُرضت نحو 30 لوحة تتميز غالبيتها بكثرة الألوان في سوق ضخمة تعرض سلعاً مستعملة، بعدما تلقى عمر دعوة من مدير المكان الذي كان تقرّب منه نجل بن لادن.

ويقول التاجر باسكال مارتان إنّ "لوحات عمر تُباع بشكل كبير منذ أن طُرحت أعماله الأولى. ورغم أنّ المعرض لم يُفتتح بعد، فإن بعض اللوحات حُجزت مسبقاً.. فاسم بن لادن يستقطب المشترين".

عمر بن لادن وسط لوحاته
عمر بن لادن وسط لوحاته
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ويتراوح سعر اللوحات الصغيرة بين 750 و800 يورو (782 و834 دولارا)، بينما يبلغ سعر الكبيرة منها بين 2000 و2500 يورو (بين 2085 و2607 دولارات). أما الطلاب الذي رغبوا في شراء أعمال عمر "فبيعت اللوحات لهم بالتقسيط"، على ما يوضح مارتن.

وينتاب عمر الذي يوقّع رسوماته بـOBL شعور بـ"الرضا" عندما يرسم. ويقول بابتسامة نادراً ما تظهر على وجهه "سأشعر بسعادة أكبر إن نجحت، وإن لم أحقق نجاحاً سأعيد الكرّة".

وبعيداً عن حياة المدن التي يكرهها، يستمتع عمر المحب للطبيعة والمساحات الواسعة والحرية بحياته الجديدة. ويقول "إنّ الأشخاص يحكمون علي أحياناً استناداً إلى هوية والدي.. لكنني أشعر هنا بحرية كبيرة وبأنني معفى من أي مسؤولية عن تصرفات والدي.. لا أحد يحكم علي بل يحترمونني ويتركونني أعيش بسلام". ويقول بسرور "أصبحت في فرنسا فناناً".

عمر بن لادن مع زوجته وسط لوحاته
عمر بن لادن مع زوجته وسط لوحاته
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