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بن لادن كما لم تره من قبل.. صورة له يافعاً برحلة عائلية

أسامة بن لادن في رحلة عائلية
أسامة بن لادن في رحلة عائلية عام 1970 (موقع Illumeably)

بن لادن كما لم تره من قبل.. صورة له يافعاً برحلة عائلية

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دبي - العربية.نت

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بالتأكيد لا يمكنك التعرف عليه في هذه الصورة، فهو في سن مبكرة، وبدون لحية أو عمامة، لكنه أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق.

فقد نشر موقع Illumeably تلك الصورة غير المكتشفة، ضمن تقرير تضمن مجموعة كبيرة من اللقطات النادرة لعدد من المشاهير والشخصيات حول العالم.

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رحلة عائلية

والتقطت صورة بن لادن خلال إجازة عائلية في السويد عام 1970، وفق ما ذكر الموقع، حيث ظهر مبتسماً برفقة مجموعة من الأشخاص يعتقد أنهم من أفراد عائلته.

إلا أن الموقع لم يقدم مزيداً من التفاصيل حول من كانوا معه أو بأي عمر تحديداً كان في ذلك الوقت، طارحاً تساؤلاً بشأن طبيعة أفكاره في ذلك الوقت وما الذي قاده إلى التطرف لاحقاً.

يذكر أن غارة أميركية في الثاني من مايو عام 2011، على مجمع سكني في مدينة آبوت قتلت بن لادن، الذي كان يعيش بحرية على بعد 50 كيلومتراً فقط من العاصمة الباكستانية، إسلام أباد.

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