نقد لاذع يطال حورية فرغلي.. والسبب إطلاقها "أغنية جريئة"

أثارت الفنانة المصرية حورية فرغلي، الجدل في مصر، بعد إعلان دخولها عالم الغناء بأغنية تحمل اسم "جريء".

وأعلن مطرب الراب جيفارا، تسجيل أغنية جديدة بعنوان "القطة السافلة" يشترك خلالها مع الفنانة حورية فرغلي في أولى تجاربها الغنائية، ما عرضها لانتقادات واسعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اسم الأغنية.

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كما قال تعليقاً على صورته مع حورية فرغلي من داخل استديو التسجيل: "إنه سعيد بالتعاون مع الفنانة حورية فرغلى في هذه الأغنية، ويتمنى أن تنال إعجاب الجمهور"، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً بين الفنانة حورية فرغلى في عدة مشروعات فنية في الفترة القادمة.

إلى ذلك، قابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الإعلان بهجوم واسع، بسبب اسم الأغنية الذي اعتبره مغردون بأنه "غير مناسب وإسفاف يشجع على الفن الهابط".

أزمات صحية

واعتبر كثيرون أن الفنانة المصرية باتت تبحث عن الشهرة وتصدر الترند، خصوصاً أنها عانت من عدة أزمات صحية متتالية، فيما عبر آخرون عن تعاطفهم معها وتفهمهم لما تمر به.

يشار إلى أن فرغلي، تعرضت لأزمة صحية شديدة، أبعدتها أكثر من عامين عن الوسط الفني، نتيجة خضوعها لـ4 عمليات جراحية في أنفها بالولايات المتحدة، قبل أن تعود للظهور من جديد في حزيران/ يونيو عام 2021، بمشاركتها في مسلسل "أيام".

وكانت الفنانة المصرية أثارت الكثير من الجدل بعدة تصريحات مثيرة، كان آخرها تصريحها حول منزلها المسكون الذي تعيش فيه كائنات من العالم الآخر. كذلك حديثها عن إصابتها بالاكتئاب وعدم قدرتها على الإنجاب بسبب عيب خلقي.